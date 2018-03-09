按摩咪咪涉治療 喬奶女王變密醫

2018年03月09日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

以「喬奶女王」打開知名度的「芙美複合式專業美學館」高雄店，遭檢舉未有合格醫師卻為他人按摩，防止隆乳術後「莢膜攣縮」。警方6日搜索傳喚何姓總經理到案，她不認為按摩隆乳胸部是醫療行為，但警方根據衛福部函釋，訊後已她及負責店務卻僅有丙級美容師執照的妹妹依違反醫師法函送法辦。

據了解，因隆乳按摩上遍媒體的38歲何女，雙手按摩胸部的對象不計其數，宣稱可把石頭奶按成水滴奶，獲封「喬奶女王」，打開知名度後全台開了4個據點，但前年衛福部認定從事的「乳房術後按摩」是醫療行為，讓她四處陳情。

高雄地檢署日前接獲檢舉，指何女經營以「喬奶女王」為招牌，位於大立商圈的「芙美複合式專業美學館」高雄店並無合格醫師資格的執業人員，卻由美容師著手操作醫療行為，經指揮鳳山警方成立專案小組後展開偵辦。

由於店裡有門禁，僅接受客人預約，鳳山警分局偵查隊決定由女警佯稱消費，6日上午11時許，會同高巿府衛生局稽查，當時僅36歲何姓女子在場，並無其他客人，事後查出她是總經理的妹妹，從事隆乳按摩卻僅有丙級美容師執照。

警方表示，根據衛福部的函釋，指術後併發症之預防，屬預防人體疾病或保健目的之治療，須由醫師或在醫師指示下，由相關醫事人員於醫療機構執行之，而從扣獲的電腦圖檔，發現有按摩前後胸部特寫，另有療程紀錄。

警方甚至在現場還發現有疑似乳房組織、矽膠，及行銷話術、教戰守則等，教導員工如有管區查訪，一定要先將人擋在外面、通報主管，並收起行銷立牌，也不能擅自回話，因此訊後將何姓姊妹函辦。

(中國時報)