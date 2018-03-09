燒死6至親不難過 惡男二審仍判死

2018年03月09日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

桃園男子翁仁賢前年除夕夜趁一家人圍爐時縱火，造成至親和無辜看護6死4傷，犯後還嗆「他們該死」，高院審理時，翁男還冷笑「燒死家人不會難過」；高院維持一審刑度，痛斥翁男手段凶殘、泯滅人性，須永久與世隔絕，8日將他判處死刑。全案可上訴。

52歲翁仁賢前年2月7日除夕夜晚間，趁一家16口在龍潭三合院老家吃年夜飯時，朝團圓桌潑汽油點燃打火機縱火，活活燒死行動不便的8旬老父母、台籍看護、姪媳和姪子，5人焦黑程度連親人都認不得，而當時受有90％燒傷的姪女，也在1天後傷重不治。

一審將他判死後，高院審理時，翁男向法官表示，案發前4到5年，他就已經計畫要殺死家人，因為這是幾十年的怨跟痛，但因為太複雜他不願意詳細回答，他是有計畫性犯案，就是要將吃年夜飯的家人燒死。

律師主張翁男有教化可能，要求重新進行精神鑑定，律師說還說，翁男「蠻可愛、很有趣」，應該判無期徒刑，讓翁男「生不知死」為自己犯行付出代價，但蒞庭檢察官反問，翁男非常殘忍地執行6人的死刑，且犯後豪無悔意，難道不該將他判處極刑嗎？

高院審理後認為，翁男為了在最短間殺害全家滅門，選擇除夕夜晚上全家返回老宅齊聚時犯案，他還利用老宅餐廳只有一個出入口的特點，在入口往內潑灑汽油縱火，有親人急時逃出倖免於難，翁男還持開山刀追砍，可見他的心態凶狠、泯滅人性、令人駭異。

合議庭指出，翁男犯後不僅沒有絲毫愧疚之意，更無悔悟之心，犯後態度惡劣至極，且精神鑑定結果，認為他沒有教化及再社會化可能，如果不處以死刑，不足以撫慰死者屬失親之痛，及表彰社會正義，因此將翁男判處死刑。

(中國時報)