大同股東告獨董 包庇林蔚山

2018年03月09日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

欣同公司負責人林宏信昨向台北地檢署遞狀，控告大同公司獨立董事蘇鵬飛、劉宗德和吳啟銘，對於前董事長林蔚山任內涉掏空被判刑判賠，都沒有維護公司和全體股東利益，未提出任何訴訟也沒有保全債權，涉犯證券交易法特別背信罪及財報不實罪，檢方已受理偵辦。

林宏信說，一審判決林蔚山有罪後，大同只有當時的獨董、前金管會副主委呂東英在董事會提出不信任案，要求林向股東道歉、有無其他未爆發案，以及為何不辭任董事長？但提案未獲通過，呂東英旋即辭職，反而是林蔚山一直擔任董事長，直到2月才請辭。

2012年6月，林蔚山因為通達案被新北地院判4年6個月，投保中心即函請大同獨董蘇鵬飛、劉宗德為公司利益向林蔚山提起訴訟，但2人不理會。投保中心因此代股東提告求償，高院判決林蔚山須給付大同19億元。

案件上訴後，高院去年8月仍認定林蔚山有罪，加重判處8年徒刑、併科3億元罰金；犯罪所得13.5億元，裁定扣押林蔚山的房地及大同、華映股票。

告訴狀指出，蘇鵬飛、劉宗德、吳啟銘從2011年起陸續當選大同獨董，2014年至2017年都是獨董兼審計委員會委員，負責監督公司營運，對於林蔚山被法院判賠的鉅額債權視而不見，怠於提起訴訟，致刑事裁定先扣押林蔚山的財產，將來可能直接沒入國庫，公司無法求償。

林宏信說，民事認定林蔚山賠償金額與刑事認定的犯罪所得差10億元，這也是大同對林蔚山的債權，吳啟銘等獨董應提出保全程序例如假扣押，並在財報揭露；3人都是金融法律專家，卻在稽核財報時為林蔚山護航，甚至質疑法院沒收對象、範圍有錯誤，為林蔚山掩飾。

告訴狀指出，蘇等3人擔任大同公司審計委員，須實質審核財報，卻刻意隱匿林蔚山要賠償公司鉅額損失的事實，違反財報不實罪。林宏信曾以書面要求被告改正，3人卻卸責含糊其詞，股東只好提告。

(中國時報)