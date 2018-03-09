法官性騷女助理 改判罰錢了事

2018年03月09日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

台北高等行政法院法官陳鴻斌，對女助理性騷擾長達2年，前年司法院職務法庭審理後判決免除他的法官職務，陳辦理退休後提再審翻案，職務法院認為他深具悔意，且言行不檢尚未達不適任法官程度，改判罰款1年月俸、約200萬多元。

不過，昨有許多法官對於陳居然可以聲請再審，且在3月8日婦女節做出對他有利的判決，深表不滿，紛紛表達抗議，質疑程序有問題，並直呼太扯了，甚至連合議庭的女性陪席法官，據傳揚言辭職「不幹了！」

已婚的陳鴻斌，從2012年11月起，在他辦公室內以祈禱或感動理由，多次要求陳姓女助理與他握手或擁抱；女助理礙於陳男是長官，可建議對她續聘與否，未予拒絕，沒想到他因此變本加厲，私約她外出，並在車內強吻遭拒。

同年12月間，女助理不堪其擾，當面表達不願再接受任何肢體碰觸或外出邀約，但陳自認為與她仍有「灰燼」存在，仍繼續以肢體碰觸她；2014年6月10日上午，陳還假藉辦公室裝潢問題，要她到辦公室，甚至阻擋對方離開。

遭騷擾2年的女助理，因心生害怕，在臉書抒發心情，經其他助理向台北高等行政法院反應，院方自律委員會調查後，僅建議警告處分；引發法界議論，民間司改會要求將陳送交評鑑，經司法院發回調查後，北高行政法院才決議將陳送交法官評鑑。

(中國時報)