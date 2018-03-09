新人參選爆炸 10搶6戰況激

2018年03月09日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

民進黨北市議員初選開放登記第4天，除一級戰區中正萬華區，同樣「開缺」的士林北投區超競爭，已有5名新人登記參選，比現任議員還多，預期會出現10搶6的激烈戰況；至於松山信義、大安文山區選情較穩定，除現任議員全數登記，目前未有新秀角逐，今天登記截止後，最快3月下旬作民調。

何志偉交棒主播嫂子

民進黨初選新人爆炸，前議員吳思瑤轉任立委後，士林北投區出現1席空缺，儘管吳擬交棒給服務處主任陳賢蔚「卡位」，仍吸引眾多新人搶進，包括民進黨北市黨部副執行長趙心瑜、北市牙醫師公會理事陳國棟、北投溫泉里長許智全，以及立委姚文智前助理紀建安。

另外，上屆在該士林北投拿下最高票的議員何志偉，傳出不競選連任，未來將衝刺學業、回歸產業界，因此將交棒嫂子、前主播鍾佩玲，延續家族在地方的影響力。目前除了趙心瑜，5名新人都已登記初選，比4名現任議員還多，將爭取最終6席提名。

鍾佩玲提出3大政見

鍾佩玲昨選在婦女節登記初選，還邀請不同世代的女性公共事務工作者站台，包括議員助理、里長擬參選人、全國黨代表和服務團隊志工等，向各崗位默默付出的女性致敬，她也強調，未來政見將著重婦幼及青年相關議題，盼能得到各階層民眾支持。

鍾佩玲說，女性在社會中扮演各種重要角色，因此她提出3大政見主軸，包括「顧老」、「護幼」、「罩青年」，將力促敬老卡可使用一定次數的免費溫泉，補強駐衛警和校園維安人力不足問題，增設電子圍籬等。

為了照顧青年生活，未來更將推動更多只租不售的公宅，解決居住問題，並在法規、環境和市場各環節，提升創業優勢最大化，並提出青創與經濟政策建議。

(中國時報)