東豐街腳踏車道 安全性堪慮

樹林區東豐街新闢腳踏車專用道，安全性引發民眾質疑。（吳堂靖攝）

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中國時報
／新北報導

樹林區東豐街新闢腳踏車專用道，串聯山佳車站與鹿角溪人工溼地，不過周邊工廠林立，重車出入頻繁，加上臨停車輛壓縮行車空間，人車爭道險象環生，還沒正式啟用，安全性遭質疑；新北市水利局表示，已加註警語，將再邀集相關單位現勘，提升用路安全。

車輛上下貨 險象環生

水利局因應鹿角溪整治有成，於沿岸施作腳踏車專用道，從味王街延伸至八德街，總長約1.6公里，不過施工前後，安全性屢屢惹議。一來寬約2.5公尺的專用道排擠機車道，機車騎士只能左閃右躲。

其次，東豐街工廠林立，路幅雖不算窄，但路旁常有重車停留上下貨，短期間要杜絕臨停現象，恐非易事，交通尖峰時間，小車大車擠成一團，「不解為何要再建置鐵馬道？」

交通尖峰期 擠成一團　彭厝里長黃嘉祥表示，東豐街大型重車往來頻繁，專用道甚至緊鄰工廠車輛出入口，日後啟用腳踏車專用道後，若無增設警示牌或號誌燈，不只單車族安全有疑慮，貨車司機恐怕更是「挫咧等」！

水利局河川水工程科股長林柏宏表示，鹿角溪整治完成，打造寬2.5公尺、長約1.6公里的雙向腳踏車專用道，民眾可騎車前往鹿角溪人工溼地、原住民主題部落公園，也可銜接大漢溪自行車道，提供更多遊憩選擇。

已加裝警語 增加號誌

林柏宏表示，東豐街屬混合車道，專用道建置於水利用地，未影響行車空間，另清查工廠出入口約有30餘個，已於明顯危害處，加裝警語及交通號誌；設計階段多次召開地方說明會，獲得民眾支持，工程已進入驗收階段，開放前將再邀請相關單位現勘，加強安全措施。

(中國時報)

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