基隆中山區市民 淪二等通勤族

基隆市政府新闢中正區往台北快捷公車路線，交通部公路總局將進行審議，若順利通過，將成為基隆市第3條快捷公車。（張穎齊攝）

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中國時報
／基隆報導

基隆市中山區長年來缺乏快捷公車路線，議長宋瑋莉、市議員施世明和張秉煌希望基隆市府盡速規畫快捷公車行駛中山區；基隆市府交旅處表示，目前已提送中正區快捷公車，本月將由行政院審議，至於中山區快捷公車已在規畫中。

第3條 還是先開進中正區

據瞭解，基隆往台北快捷公車目前僅有2088大都會和1088基隆客運2條路線，前者由基隆女中經基隆市府通往台北市，載運量每月可達16萬人；1088客運則由暖暖到台北南港，每月平均載運量2萬2000人，7個行政區中僅中山、七堵區沒有快捷公車經過。

宋瑋莉表示，中山區鄰近62快速道路，每天要前往台北上班的通勤數量不少，希望市府能體恤民眾通勤之苦，讓快捷公車可以早日行駛中山區。

住宅密集 市府挨批規畫慢

施世明、助理施偉政皆表示，中山區住宅密集，卻沒有一條快捷公車行經中山區，過去民眾要去台北市，只能轉車到市區轉運站搭車，極為不便，希望市府不要漠視中山區居民權益。

張秉煌說，中山區復興路一帶不少大型社區，到台北上班的通勤族數量其實不輸給安樂區，在地居民希望有一條完善的快捷公車；對於先前市府表示要等到城際轉運站完工才規畫中山區快捷公車，張秉煌說「太慢了！」

基隆市府交旅處表示，先前已提送基隆中正區通往台北中山區路線，本月交通部公路總局將進行審議，若順利通過，將成為基隆市第3條快捷公車路線；至於中山區快捷公車正進行規畫中，將待中正區快捷公車上路後，進一步推動。

(中國時報)

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