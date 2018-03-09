世博台灣館 轉型兒童探索館

2018年03月09日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

世博台灣館停止營運至今將屆2年，新竹市苦思轉型之道，8日宣布已獲經濟部核定前瞻經費7100萬元，加上聯發科去年贊助5000萬，將投入逾1億元打造兒童探索館，要讓這座「超級捕蚊燈」徹底脫胎換骨。

圖書、科普、教育新天地

2016年吹熄燈號的世博台灣館，在前市長許明財時期斥資數億元從對岸買回，天燈球體搭配購物廣場的噱頭，一度被視為竹市新亮點，只是後來營運不善，無預警閉館引起外界譁然，過去夜間耀眼閃爍的天燈，還被譏為捕蚊燈。

新竹市長林智堅接下這份「重擔」，苦思轉型，親自向企業界探路，同時從中央尋求經費挹注，去年獲聯發科捐贈5000萬元，日前更獲經濟部核定前瞻7100萬，其中4615萬將用於轉型兒童探索館，加上市府經費，共將投入1億1595萬元。

「孩子代表城市的競爭力與未來！」林智堅說，新竹市14歲以下人口比例占18％，打造幸福兒童城市始終是他施政的重點，目前全市5座公共圖書館，空間規模相對有限，因此規畫將世博台灣館既有空間轉型為圖書、科普、教育為主軸的兒童教育基地。

中央給力 迅速核定經費

值得一提的是，林智堅近來爭取前瞻經費堪稱捷報頻傳，中央核定速度「快又準」，這次兒童探索館在聯發科帶頭挹注下，中央也迅速核定經費，從中央、地方到民間企業，協助竹市推廣兒童科學教育。

兒童探索館將結合一旁的風城文創館、取水口等文創藝文、教育展演空間，發展為結合數位、人文、科技、創意生活產業的親子教育基地，2至4樓預計改成兒童圖書館及科普體驗場地，同時結合新竹科技城的特色，增加科技展演空間，讓科普教育向下扎根。

(中國時報)