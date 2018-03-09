捍衛親子權益 地方媽媽參政

歐巴桑聯盟台中市議員第一波參選人8日出擊；強調女姓都是改變社會、改變世界的重要力量！

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中國時報
／台中報導
陳俞融（左）8日特乘坐哈雷重機到民進黨台中市黨部登記！凸顯和其他參選人「不一樣」的氣勢與決心。（陳世宗攝）

3月8日國際婦女節，歐巴桑聯盟在台中市政府前廣場推出第一波台中市議員參選人李婉如、魏佩瑩、童葦翎、何語蓉、薛安琪等5人；民進黨女將登記黨內初選，則有新人張家銨、陳俞融及現任市議員張雅旻、張玉嬿、賴佳微等，力拚巾幗不遜鬚眉。

巾幗不遜鬚眉

歐巴桑聯盟中區總召陳梅芳說，2018年縣市議員選舉，親子共學持續發揮女力，組成歐巴桑聯盟，並在別具意義的婦女節公布第一波台中市議員候選人，包括李婉如（東南區）、薛安琪（大里霧峰區）、童葦翎（西屯區）、魏佩瑩（南屯區）、何語蓉（北屯區）。

這群以媽媽為主的候選人，各自有不同形貌！有在家人一片反對聲浪中，獲得地母娘娘3個聖筊加持而決定參選；有設計出身、介於憤青與覺青間的媽媽；有對數字敏感超會盯預算的家庭主婦；有身兼單親及同志身分的職業婦女；有帶著孩子在街頭勇於爭取權益的偉大母親。

老將角逐蟬聯

登記民進黨內初選的新人張家銨，屬市長林佳龍的子弟兵，角逐大肚、烏日與龍井選區，昨由該選區現任市議員劉淑蘭陪同；因劉不再競選連任，將由張家銨傳承薪火。民進黨在該選區將提名2席，包含現任的陳世凱及1席女性保障名額。

前台中市長張溫鷹的女兒陳俞融，投入中西區選戰！婦女節她坐哈雷重機前往黨部，同黨現任市議員陳淑華等20位資深黨員陪同登記參選，她誓志捍衛女性權益，爭取女性最關心的婦女就業、兒童就學、老人照護等問題。

現任市議員張雅旻、張玉嬿及賴佳微等，分別在支持者陪同下登記參選造勢，期望透過4年的問政成績，角逐下屆再蟬聯。

(中國時報)

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