疑核廢料害命 民代盼調補償

2018年03月09日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

恆春鎮民代表會8日舉行第20屆第16次臨時會，鎮代盧榮士會中高舉「恆春人ㄟ命值1桶200？核廢料滾出去」的牌子，痛批台電長年將核廢料放在核三廠，越堆越多但回饋金卻從沒增加，質疑恆春人的生命是否不值錢，將擇日「蒐集數據」前往抗議陳情。

1桶200元 從沒調漲過

盧榮士指出，他每天頻跑基層，少不了捻香行程，期間都會詢問家屬亡者狀況，多次下來發現，「鎮民的罹癌率也太高」，不是肺癌就是肺腺癌，他質疑與核廢料的存放有關，將擇日向衛生所等相關單位調取資料，釐清狀況後將率眾前往核三廠抗議。

「恆春沒有工廠對吧？」他強調，眾人皆知恆春好山好水，在幾近無工廠設置的狀況下，汙染度幾乎趨近零，這樣的環境怎會產生高罹癌率，問題值得探討。

「我們不是共生共存的關係嗎？」他坦言，依目前狀況來看，要核三廠將核廢料移走，機率等於零，竟然如此，何不以共生共存的關係繼續維持下去，但這是相向問題，1桶核廢料回饋金僅補助200元，實施至今多年來都沒調漲過，對居民而言相當不公平。

若不移走 30億應回饋

恆春鎮公所主任祕書王崇信指出，公所立場還是希望核廢料移出恆春，但若真的無法成行，會附和鎮代提議，盼能向經濟部、台電等單位要求提高回饋金，因中央政府竟有意提出30億找最終貯存廠，那提高地方回饋應不過分，且每年的回饋金都是用來做社會福利，這對居民而言相當有益。

核三廠表示，「放射性廢棄物貯存回饋金」是中央政府政策，核三廠僅是執行單位，應該給的回饋金都沒有少給過，但他們會尊重地方民意的需求，會將此向上呈報。

(中國時報)