警局7處老舊廳舍 重辦耐震評估

2018年03月09日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆市警局轄下多個派出所、辦公廳舍建物老舊，警員盼望改建新的廳舍，基隆市警局表示，今年已針對轄區7處辦公廳舍辦理耐震評估作業，待結果出爐後，再向中央爭取前瞻計畫補強；另外，深澳坑派出所將爭取預算，最快明年啟動重建或遷建。

據瞭解，基隆市警局部分的辦公廳舍設施老舊，或者所處位置不佳，如第四分局安定派出所緊鄰山坡地，先前發生多次落石險砸中警車事件，不時有毒蛇、蜈蚣出沒，讓辦公警員引以為苦；第二分局深澳坑派出所占地狹小，面對日漸增加的警力已不敷使用，基層警員希望警局改建廳舍。

基隆市警局表示，每年度皆編列預算辦理所屬單位廳舍整修工程經費約280萬元，以漏水、老舊廳舍為優先，辦理各項整修，今年針對警局、鑑識科、交通警察隊、第一分局延平街派出所、第二分局東光派出所、和一路派出所和第四分局中山派出所等7處1999年以前建物辦理耐震評估作業，已於上月完成結構取樣，結果將於今年4月出爐，屆時將根據評估結果向中央爭取前瞻計畫補助。

市警局指出，第四分局安定派出所於1992年落成，四周環山溼氣重，辦公廳舍牆面壁癌嚴重，地下室經常積水，周邊山坡經常有蛇、蜈蚣等有毒生物出沒，周邊山坡未做防護常有落石，嚴重威脅值勤同仁與洽公民眾安全，不過該建物未達60年使用年限，現階段只能辦理建物補強工程。

(中國時報)