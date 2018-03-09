宣傳搏茶會 張花冠喝和解茶

「2018世界搏茶會」17日登場，今年將有多國茶文化展演。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導
「2018世界搏茶會」17日登場，宣傳記者會上，嘉義縣長張花冠（左起）與初選時挺翁章梁的議員林秀琴、中埔鄉長李碧菁一起學茶道。（呂妍庭攝）

2018台灣燈會11日結束，「2018世界搏茶會」緊接在17日登場，8日縣府舉辦宣傳記者會，除預告今年搏茶會內容規畫，縣長張花冠更喊出要打造國內最具規模的世界級茶藝盛會在嘉縣，會中幾位在民進黨初選中挺翁章梁的議員、鄉鎮長也難得現身，與張花冠一起品茶互動，氣氛融洽，頗有「喝和解茶」的意味。

記者會中，民雄鄉長何嘉恆、新港鄉長林茂盛、中埔鄉長李碧菁、竹崎鄉和溪口鄉代理鄉長郭良江、孫維聰、縣議員林秀琴、林沐惠、姜梅紅、林于玲、何子凡等人都到場為搏茶會掛保證，張花冠致詞時還特別感謝這麼多首長和議員到場共襄盛舉，席間更與挺翁派的林秀琴、何嘉恆、李碧菁、姜梅紅一同喝日本茶、波斯紅茶，因初選一度僵化的同志情誼，似乎又回來了。

身兼民進黨議會黨團總召的林秀琴說，選後大家一定要團結，她和黨部主委林沐惠會帶領黨團擇日拜會議長張明達，希望大家相忍為黨，一起打贏年底選舉，現就暫時讓張明達沉殿一下，而張花冠被追問對初選看法時，不願多做回應。

為期10天、17日起至26日在蒜頭糖廠西側倉庫區盛大登場的「2018世界搏茶會」，今年以「韻雅境德」為主軸，推出6大展館茶藝術空間、7大地區世界茶文化表演及48席文人與特色茶空間，另有全台獨家跨界茶藝術展演、國際珍貴茶器逸品展、茶業展銷、文創館及DIY茶體驗，張花冠力邀各地民眾相揪來嘉、品茶搏感情。

(中國時報)

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