支持者喊選下去 張明達：年底不缺席

2018年03月09日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

民進黨嘉義縣長初選結束，翁章梁和張明達兩陣營緊張關係至今未見融冰，8日張明達在首場感恩說明會上，公開在鄉親面前對神明發重誓，指干擾民調的語音電話非他陣營所為，更無賄選，如有說謊，願意遭天譴，絕子絕孫，希望翁章梁也能比照發下重誓自清，對此，翁章梁競選團隊表示問心無愧，絕對禁得起全民與神明的檢視。

昨在張明達番路鄉感恩說明會上，張陣營特地請來半天岩觀世音佛祖神像，張明達對著神明發誓，表示初選有人惡意中傷，顛倒是非，民調進行時以電腦語音等方式擾亂民調，甚至說他賄選，「我跟我的團隊絕對沒有做」，如果有做及說謊，願意遭到天譴絕子絕孫。

面對黨中央已表達「民調公平」立場，張明達說自己不是輸不起，而是從初選起跑，就是一場不對等的選戰，尤其多數鄉親認為是「博歹賭」，他個人也是「滿腹委屈」，現在對手又直指假民調是他們團隊所為，呼籲中央黨部要調查清楚，「不能裝惦惦」，不能不了了之，一定要找出幕後操弄初選的黑手，還他清，甚至說天公伯有在看，有做沒做，一定會有報應，只是早晚而已。

現場群眾高聲吶喊「選下去、選縣長」，張明達說他年底一定不會缺席，至於要選議長、選縣長或選立委，還要再跟大家商量，重申他一定不會讓大家失望，呼籲大家團結，繼續為嘉義縣的未來努力。

翁章梁陣營回應，有關語音干擾及賄選爭議，我們皆尊重黨中央的決定及司法調查結果，翁章梁競選團隊問心無愧，絕對禁得起全民與神明的檢視。

(中國時報)