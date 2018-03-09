高雄人33％不表態 民進黨警訊

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中國時報
／高雄報導

民進黨縣市長初選競爭最激烈的嘉義縣、台南市及高雄市民調出爐，其中，高雄市「無法選出」的不表態比率逾33％最高，如何解讀這群不願表態者隱含的意義，綠營內部有不同解讀，但多認為不容輕忽。

有人解讀這是市民對民進黨參選人的不滿，是對民進黨中央執政不力的情緒宣泄；也有人以陳菊與楊秋興當年的姐弟之戰，不表態率也不曾這麼高，認為派系裂痕確實很大。

民進黨高雄市黨部主委黃彥毓解析，不表態受訪者也許都是藍營選民，或是劉世芳死忠的支持者，或聽完後一時間做不出決定。

他認為，不論是那種情形，這個數字忠實反映出，劉世芳宣布退選後，是完全的裸退，並未如外界流言，檯面下轉而支持其他參選人。

有豐富操盤解析民調的不願具名人士剖析，依過往經驗，這類的族群往接到民調電話就立即掛斷，不表態族群中的藍營支持者、對民進黨執政不力選項應可暫時排除。除非，立即掛電話的民調無效樣本多，那上述選項就必須謹慎面對了。

在1068筆有效樣本取得過程，願意聽完問題並作答，幾乎都是關心選情市民，在不支持第一位人選後也不願支持其他人選時，代表對4人都不滿意，當然，也可解讀為是劉世芳的忠實支持者。

不論如何解讀，對已獲得市長選舉門票的陳其邁，真正的考驗才開始。

(中國時報)

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