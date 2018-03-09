職訓銲接班 巧手打造不凋玫瑰

2018年03月09日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

「看過永不凋謝的玫瑰花嗎？」勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特殊銲接班，8日在職訓師劉文賢帶領下，發表銲接鐵玫瑰，由金屬打造的玫瑰，無論是顏色與造型都非常逼真，比起鮮花更有分量，而且永不凋謝，象徵愛情如鐵打般堅固，浪漫指數破表，即日起到7月底在中山高新營休息站北上服務區展示。

放上顏色鮮豔欲滴的玫瑰花，充滿陽剛味的銲接班職訓場頓時變得浪漫，這束由紅色及紛紅色玫瑰花搭配的花束，遠看跟一般鮮花無異，拿在手上沉甸甸，一摸竟然是鐵，讓人嚇了一跳。

特殊銲接班職訓師劉文賢說，鐵玫瑰做工頗為複雜，首先，要把3到5塊平面鐵片，用堆疊的方式先銲接在銲條蕊線上，再用高溫上千度的火焰加熱鐵片到軟化，再拿火鉗將鐵片塑型成花瓣模樣，然後再逐一噴漆上色，層次變化越多、越花時間，平均每朵製作時間從1到4個小時不等，雖然學員多半是男子漢，但心思手藝都不輸女兒家。

雲嘉南分署長柯呈枋說，鐵玫瑰不會凋謝，象徵永恆愛情，用來當作禮物再適合不過，他補充，銲接技術不只運用在汽車、鍋爐、鋼骨結構及橋梁等製作用途，還能打造特殊工藝品，就業職場上日薪約1500元左右，技術熟練者還能有日薪3000元以上收入，有興趣的民眾可投入此領域。

(中國時報)