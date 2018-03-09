中壢汙水BOT案 地網上訴到底

2018年03月09日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

近500億的中壢汙水下水道系統BOT案，2012年因廠商資金未到位遭前縣府解約並塗銷地上權，雙方對簿公堂，二審上周判市府勝訴，市府呼籲廠商地網公司尊重法院判決不要再上訴，但地網不領情，強調堅決上訴到底。

中壢汙水廠BOT案2009年間上網招標，隔年8月簽約，但2年後進度只有0.8％，工程嚴重延宕且無法增資，前縣府以2大嚴重違約為由，2012年發函廠商台灣地網公司，宣布終止契約，並單方面塗銷業者地上權，廠商事後提出行政訴訟、縣府敗訴，桃園市升格後改向法院提民事訴訟。

水務局長劉振宇說，一、二審法院都認為市府終止契約、塗銷地上權有理，強調依據二審判決，法官認為目前基地上的地上物拆除，應回歸原投資契約機制處理，呼籲地網公司應主動與市府協商溝通，雙方透過契約規定或相關法令，就資產移轉或爭議調解，另案加速妥善解決，以確保雙方權益也維護社會公益，強調中壢汙水下水道系統攸關60萬居民家庭生活汙水，影響老街溪、新街溪河川水質，盼地網公司尊重法院判決，不要再延宕。

「市府說他們贏是只取有利片面解讀！」台灣地網執行董事林江涯坦言，一審全盤皆輸、但二審贏了2/3，又燃起一線生機，強調一審敗訴曾要談和解，卻熱臉貼市府冷屁股，感嘆也不希望延宕桃園重要建設，但仍要按合約走：「我沒違約、不讓我繼續工程要有道理！」已經做好心理準備會曠日廢時，但一定會上訴到底。

劉振宇說，中壢汙水下水道系統BOT案已於去年11月重新啟動，由泉鼎公司負責施作，占全市用戶接管率近35％，市府會持續督促業者加速完成，以達成8年60％的接管率目標。

(中國時報)