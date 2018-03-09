砍八田與一銅像 李承龍判5個月

2018年03月09日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

烏山頭水庫「嘉南大圳之父」八田與一銅像，去年4月遭中華統一促進黨成員李承龍與女性友人邱晉芛鋸斷頭部，台南地院依毀損罪判李5個月徒刑、邱4個月徒刑，均可易科罰金，另，嘉南農田水利會也已對2人提出民事求償，要求對方賠償鋸斷銅像頭部的損失。

這起八田與一銅像遭斷頭事件，當時引起軒然大波，判決指出，李、邱2人因為不滿推崇八田與一的言論，去年4月14日下午由李開車搭載邱，入住烏山頭水庫風景區，事先勘查八田與一銅像材質，再到五金行購買鋸弓一支與9片鋸片，15日凌晨2點多，由李承龍割鋸銅像頭部，邱晉芛在旁把風、拍照。

16日清晨5點多，水利會員工隨即發現八田與一銅像遭斷頭而報警，事發後，2人坦承鋸斷銅像，但否認拿走銅頭。

法官認為，八田與一銅像是嘉南農田水利會為紀念八田與一而設置，不僅只是一件藝術品，更具有紀念意義。李、邱僅因特定人士推崇八田與一，無視嘉南農田水利會珍重銅像的心意，竟鋸斷頭部。

台南地院認為，2人鋸斷銅像頭部甚至拍照上網公告周知，宣揚犯罪成果，法治觀念淡薄，且頭部迄今仍未尋獲，縱可修復，亦無法回復先前狀態，加上2人迄今未賠償、和解，犯後態度不佳，依毀損罪判處李5個月，邱4個月有期徒刑，均可每日1000元易科罰金，全案可上訴。

嘉南農田水利會長楊明風表示，水利會已對李、邱提出民事求償，至於後續刑事部分是否提上訴，需等收到判決書後再決定。

(中國時報)