高捷、江之電 觀光合作續約

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中國時報
／高雄報導

高雄捷運公司連2年與日本江之島電鐵締結跨國觀光合作協定，推出免費觀光護照兌換，8日再與對方續約1年。

3月底前，江之電也授權藤澤站電車進站音樂「喜歡。江之電」在高捷車站播放，讓旅客感受最道地的日本電車音樂。

簽約儀式上高捷董事長郝建生表示，透過台日交流除拓展國際知名度，也能學習國外鐵道業者經營的優點。江之電取締役社長天野泉則說，鎌倉是台灣人相當愛的觀光勝地，歡迎到鎌倉高校前平交道拍照，享受沿線風光、美食。

高捷公司於2016年6月與日本江之電首度締結跨國觀光合作協定，推出免費觀光護照兌換，去年6月國人熟知的嵐電，即京都京福電鐵也加入，三方鐵道業者合作，不僅增加城市間的觀光，也帶動台日旅遊熱度。

高捷與江之電第3年的觀光合作至明年3月31日止，民眾可持高捷1日卡、2日卡、認同卡的「購買證明」，或任一款套票票根，至日本江之電「鎌倉站」、「江之島站」或「藤澤站」免費兌換「江之電沿線PASSPORT」。

到高雄的日本遊客，則可持已使用過的「江之電1日乘車券」至高捷高雄國際機場站、三多商圈站、美麗島站、高雄車站或左營站，免費兌換「高雄捷運沿線PASSPORT」，隨冊還附贈高屏澎好玩卡1張。

(中國時報)

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