靠RM吸金3600萬 拒繳稅被管收

2018年03月09日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

南韓人氣綜藝節目Running Man2016年來台辦粉絲見面會，嗨翻台下7200名粉絲，合體吸金逾3600萬元，但主辦的升宏國際公司40歲鄭姓負責人卻拒繳172萬餘元娛樂稅，還將戶頭提領一空，鄭男8日到桃園執行分署仍態度強硬，執行官晚間向法院聲請管收獲准，將吃牢飯。

桃園執行分署指出，升宏國際公司2016年1月29日在桃園巨蛋舉辦「2016Fox鉅獻RM Live In Taiwan」韓國藝人團體Running Man粉絲見面會活動，並在活動前向桃園市政府地方稅務局申請辦理臨時公演娛樂稅減半，原本桃園地區10％稅率只要繳納5％，並簽署保證會繳納娛樂稅的「代徵娛樂稅款保證書」。

挾著RM高人氣，2000元至6800元的票價開賣就秒殺，吸金3600萬元，據地稅局統計，賣出7130張門票、笑納3614萬8540元，沒想到鄭男卻不繳納幫忙代收的172萬2079元娛樂稅，地稅局以鄭男違反《稅捐稽徵法》侵占代徵稅款罪嫌將鄭男移送法辦，目前案件仍在桃園地院審理中。

案件移送桃園執行分署，執行官發現鄭男將升宏國際公司在國泰世華銀行的90萬元、聯邦銀行的43萬8000元、台灣銀行的23萬元、第一銀行的149萬元及中國信託商業銀行的656萬元現金全數提領一空，8日約談鄭男，他不但堅不繳納，也無法交代大筆金額去向，甚至一度想抽菸「兔脫」，所幸執行官機警請警方協助，並向法院聲請管收，晚間法官裁准，鄭男除吃上官司，還要被關吃牢飯。

(中國時報)