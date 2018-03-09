北客公園防漏 1.9億元沒花刀口

台北市客委會爭取2億元預算，改善客家文化主題公園場館漏水問題，不過如今漏水情況仍相當嚴重。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

台北市客委會爭取2億元改善客家文化主題公園場館漏水問題，市議員黃向群8日踢爆，決標計畫內容竟讓廠商自由創意發揮，還僅在頂樓搭設鋼棚防漏，多數預算更被挪去做「植栽牆」，工程進度甚至延宕76％，他痛批離譜至極、荒唐；客委會主委曾年有回應，優先處理漏水也給廠商發揮空間。

工程進度延宕76%

去年北客公園內的客庄生活館被民眾檢舉，外面下著雨，室內也滴著水，議會通過2億元預算，交由客委會處理漏水問題。如今大約過了半年，生活館的店家再向黃向陳情，天花板、牆面仍會漏水，店家只能自立自強，用保麗龍板和報紙搶救。

黃向指出，改善計畫只有客家文化中心、客庄生活館，客家音樂戲劇中心卻遭獨漏，需求說明書中，客委會隻字未提具體想法，讓廠商自由創意發揮，結果廠商打算加大屋簷、搭設鋼棚處理漏水，不料，簽約至今，在北市研考會監督下，計畫工程進度已落後76％，只輸給大巨蛋案和台北藝術中心。

恐成違建 挨批荒唐

他還發現，2億元標案實際投入防漏工程的才110萬，另斥資9000萬進行建築外觀更新，有3300萬要拿來做與客家意象毫無關聯的植栽牆，他估計未來每年需編列近1600萬維護，簡直成了「錢坑牆」。

黃向 抨擊客委會，漏水問題應該檢查水管、加強防水，怎麼會是蓋鐵皮，恐怕還會成為違建，根本是本末倒置、荒唐。

對此，曾年有說明，工程落後是因為招標了2次，植栽牆也有減少雨潑與兼俱綠美化功能，至於增建鋼棚已向建管單位查詢均符合規定。

(中國時報)

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