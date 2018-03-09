基隆田徑場落漆 選手席地扒飯

2018年03月09日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

台灣運動員真心酸！總統府前副祕書長羅智強在臉書PO出基隆市田徑場照片，參加運動會的選手在破爛的場館內席地而坐吃便當，令網友看了好心疼，羅智強痛批「田徑場內部如此落漆，市長林右昌卻還以他的政績沾沾自喜！」對此，市府回應，已向中央爭取整建經費，會加強改善。

謝立功回應 一定做更好

羅智強在臉書上PO出基隆市田徑場館「滿目瘡痍」的照片，痛批林右昌居然還能以自己的政績沾沾自喜，結果我們的小朋友在這樣的地方休息，內部卻是如此落漆，逼得基隆孩子到一個髒髒掉漆的地方，文末還標註國民黨基市長參選人謝立功，詢問謝「你能做得比林右昌好嗎？」

「我一定會做得比林右昌好！」謝立功回應，直指在光鮮亮麗的外表下，最基本的民生問題卻沒有被解決，他向全體基隆市民承諾，上任後一定馬上著手處理，強調「基隆市民值得更好！」

體育場長致力解決問題

對此，基隆市體育場長郭台英回應，田徑場的問題已經是10幾年的事了，自從她7年前接下場長後，就一直致力解決這問題，但卻都礙於經費不足。不過日前行政院長賴清德來視察後，市府已向中央提出申請9800萬元整建費的要求，體育署近期也發文要市府提報計畫審核，此外市府也將先撥600萬元來整建。

「這已經是老問題了，我也很煩惱！」郭台英坦言，田徑場已經40歲了，她也知道場館內部很髒，但真的因為沒什麼經費，所以只能暫時委屈選手在比較「安全又堪用」的房間休息，她也希望能獲得中央重視、支持整建。

(中國時報)