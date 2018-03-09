媽咪萬事通APP 育兒好幫手

苗栗縣長徐耀昌、蔡麗卿夫婦，8日與小朋友一起走秀，推廣媽咪萬事通APP。 （李佳玲攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣政府為了提升生育率，除了在行動上關心孕產育兒的相關問題，更為了打造孕產育兒的智慧城市，積極爭取「4G智慧寬頻應用城市」，並透過研發「媽咪萬事通」的APP，讓媽媽隨時手機上網即可快速獲得孕產育兒資訊，照顧寶寶更上手。

建構友善育兒環境

縣長徐耀昌、蔡麗卿夫婦8日與小朋友一起走秀，代言媽咪萬事通APP。徐耀昌說，苗栗生育率與全國平均值11.17％相當接近，少子化問題值得重視，縣府為提升生育率，除積極建構友善育兒環境，也呼籲年輕的爸媽們要盡「社會責任」，生育及養育下一代。此外縣府也預計在今年8月底前，完成18鄉鎮市育兒友善城市服務平台建置，導入在地商家及相關業者商務應用，提供更優質的服務。

鑒於科技普及化，苗栗縣政府爭取經濟部工業局4G智慧寬頻應用計畫補助，費時1年半與業者合作開發「媽咪萬事通APP」，提供孕產育兒智慧加值服務，全力推動苗栗邁向友善育兒幸福城市。

照顧寶寶貼心便利

媽咪萬事通APP分為「學知識」、「買好物」、「找地點」、「看訊息」和「會員區」5大服務項目，針不同孕期和寶寶年齡，提供使用者對應的孕產育兒知識，同時利用行事曆功能，提醒產檢相關內容與嬰幼兒疫苗注射時程。

苗栗縣衛生局指出，藉由媽咪萬事通APP快捷服務平台，能夠幫助使用者就近搜尋哺集乳室、婦幼友善地點、醫療院所或政府機關的所在位置。同時可依據不同類別的婦幼商品，獲得專屬優惠的購物資訊，提供媽媽們貼心服務與便利的生活。

(中國時報)

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