筏子東街農地違建 鐵腕拆了

台中市南屯區筏子東街農地違建，市府8日展現公權力，出動機具進行斷水斷電後，聯合執行強制拆除。（陳世宗翻攝）

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中國時報
／台中報導

農業區違建，拆了！台中市南屯區筏子東街1段，

有民眾未申請許可及執照，擅自在農業區內興建面積約550平方公尺鋼架鐵皮違建物，去年4月整地興建時，遭台中市府勒令制止，卻利用假日持續興建；8日市府展現公權力，出動機具進行斷水斷電，聯合執行強制拆除！

違規重大 公權力展魄力

台中市都發局長王俊傑說，農地違建不僅影響糧食生產，亦造成農田汙染等風險！筏子溪周邊農地為違章建築熱區；市長上任後，全力推動「台中市筏子溪周邊環境整頓示範區執行計畫」，由經發局盤點農地新增未登記工廠，再由該局聯合相關局處執行拆除。

王俊傑表示，該違建於106年4月曾被查獲擅自整地搭蓋鐵皮建物；市府已先口頭制止，但業主仍利用假日期間興建完成，面積高達約550平方公尺，屬於違規情節重大。

都發局說，市府今年1月認定該建物違建事實後，隨即執行行政處分，處分日起30天內，未接獲業者提出訴願；訴願期滿後，市府專案簽辦拆除。並於拆除日前14天再向業者告知，因業者持續不理；市府依排程於8日進場執行拆除。

聯合執行 斷水斷電強拆

市府執行拆除農地違建，聯合警察局、都發局、經發局與消防局等單位，出動大型恐龍嘴破碎機、燒切機、車輛等各式機具及人力；現場指揮官確認外水、外電已切斷後，按SOP執行拆除。

王俊傑強調，公權力不容挑戰，農地相關使用行為，應依農地及建築相關法規申請使用許可及建築執照；擅自於農地違規興建違建物，市府將依法處理。

(中國時報)

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