校園惜寶網 交換舊物省公帑

彰縣架起惜寶網，首樁交流的物資是鹿港高中將南管樂器，傳給鹿港國中。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣教育處結合縣內各級學校架起「惜寶網」，為閒置不用的物品找到新主人，8日舉辦啟用儀式，鹿港高中將不用的南管樂器傳給鹿港國中，首波物資移交，一方開心騰出倉庫空間，一方則高興省下購置經費，盼能為校園物資循環再利用，搭起活絡的交流平台。

環保永續 由小扎根

不少學校在少子化後，多出閒置課桌椅，或社團轉型，購買的體育器、實驗儀器都不再使用，但都是公家財產，放著堆積如山，占用儲放空間，想丟棄也得走報銷程序，看著好好物品銷毀，不免可惜。

8日教育處在鹿港國中舉辦「彰化惜寶網」啟用，鹿港國中學生利用從鹿港高中倉庫蒐集來的南管等環保樂器，進行樂曲演奏，並演出「校園物資新生命、環保永續愛地球」行動劇，帶動各級學校善用網站。

未來彰化縣各級學校利用「彰化惜寶網」，將學校裡功能健全及外觀完整的可用財產或物品，因使用需求已消失或數量充足，可透過平台的訊息公布，開放交換，包括課桌椅、樂器、體育用品與廚具等。

交流平台 操作方便

教育處長鄧進權指出，校際間可用財物的流動再使用，除減少學校重購新品的公帑支出，平台的特色就是透過一般手機等行動載具，即可進入有如購物網站提供實體照片的平台，讓學校端操作方便外，一般民眾或企業也可進入網站瀏覽學校需求，提供物力支援。

彰化縣長魏明谷表示，為落實低碳城市的理念，教育由小扎根，從小培養低碳綠能觀念，並以實際行動成為生活的一部分。

(中國時報)

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