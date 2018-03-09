嘉義市府公關科 面臨斷炊

2018年03月09日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府107年度預算遭議會刪減6.08億，府會為覆議案一度鬧得不可開交，市府撤案暫時平息風波，新設立的公關科面臨斷炊，市府辦理追加減預算包括中央補助款共9億3129萬3000元，議會將於12日召開程序委員會安排臨時會議程。

嘉市府今年度總預算原編歲出137億4570萬3000元，去年12月議會刪減6億836萬4680元，法定預算為131億3733萬7000元，其中，組織修編新設的智慧科技處及觀光新聞處的業務設備費、工務處八掌溪人行景觀橋建設經費等預算被大砍，備受矚目。

追加預算案 已送議會

嘉市府以預算遭砍致市政「窒礙難行」為由，於1月29日提出114項預算覆議案，府會激烈交鋒，泛綠議員居間斡旋折衝，最後市府撤回覆議案。市府辦理第1次追加減預算，本月7日已送至議會，議會擬於16日召開臨時會，下周一將開程序委員會研擬議程。

嘉市府主計處長房銘輝表示，此次追加減預算案主要是被全刪、保留科目、爭取中央計畫型補助的配合款等預算共約9億3129萬3000元，被刪減亟需辦理部分有45案1億2728萬5000元，中央補助部分有82案7億2695萬9000元（補助款5億7755萬3000元、市府配合款1億4940萬6000元），市府自籌經費辦理業務7767萬9000元。

議會臨時會 16日召開

觀新處追加減預算2118萬9000元，其中，公關科有928萬9000元，此外，工務處八掌溪人行景觀橋周邊環境改善等工程用地費有6000萬元。

公關科長童季芬說，該科除了編人事費，其餘業務經費都是保留科目，1、2月向其他局處借支，撙節用度，若經費再無著落，有斷炊之虞。

(中國時報)