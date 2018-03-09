嘉義市府公關科 面臨斷炊

三八婦女節，嘉義市政府觀新處公關科長童季芬為經費無著落發愁。（廖素慧攝）

友善列印
中國時報
／嘉市報導

嘉義市政府107年度預算遭議會刪減6.08億，府會為覆議案一度鬧得不可開交，市府撤案暫時平息風波，新設立的公關科面臨斷炊，市府辦理追加減預算包括中央補助款共9億3129萬3000元，議會將於12日召開程序委員會安排臨時會議程。

嘉市府今年度總預算原編歲出137億4570萬3000元，去年12月議會刪減6億836萬4680元，法定預算為131億3733萬7000元，其中，組織修編新設的智慧科技處及觀光新聞處的業務設備費、工務處八掌溪人行景觀橋建設經費等預算被大砍，備受矚目。

追加預算案 已送議會

嘉市府以預算遭砍致市政「窒礙難行」為由，於1月29日提出114項預算覆議案，府會激烈交鋒，泛綠議員居間斡旋折衝，最後市府撤回覆議案。市府辦理第1次追加減預算，本月7日已送至議會，議會擬於16日召開臨時會，下周一將開程序委員會研擬議程。

嘉市府主計處長房銘輝表示，此次追加減預算案主要是被全刪、保留科目、爭取中央計畫型補助的配合款等預算共約9億3129萬3000元，被刪減亟需辦理部分有45案1億2728萬5000元，中央補助部分有82案7億2695萬9000元（補助款5億7755萬3000元、市府配合款1億4940萬6000元），市府自籌經費辦理業務7767萬9000元。

議會臨時會 16日召開

觀新處追加減預算2118萬9000元，其中，公關科有928萬9000元，此外，工務處八掌溪人行景觀橋周邊環境改善等工程用地費有6000萬元。

公關科長童季芬說，該科除了編人事費，其餘業務經費都是保留科目，1、2月向其他局處借支，撙節用度，若經費再無著落，有斷炊之虞。

(中國時報)

校園惜寶網 交換舊物省公帑 空氣水俱佳 鐵人三項愛台東

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。