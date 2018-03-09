空氣水俱佳 鐵人三項愛台東

2018年03月09日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

台灣空汙議題發酵，讓有好空氣、好水質的台東運動賽事經濟不斷成長，今年11月首度移師台灣、在台東舉辦的Challenge Family國際鐵人三項亞太錦標賽，才開放報名1周，就已經湧進500多人報名，報名十分踴躍。

接近零汙染受好評

台東舉辦鐵人三項的場地位於封閉水域的活水湖，加上空氣品質佳，全年都幾乎都沒有汙染，讓鐵人舉辦團隊「一試成主顧」，除了台東在地團體舉辦的普悠瑪、台東之美、台東超鐵等3項賽事外，國際品牌Challenge Family、Ironman也都固定在台東辦賽事。

已經第6年在台東辦鐵人賽事的Challenge Taiwan指出，今年除了4月的比賽外，11月Challenge Family首度移師到台東舉辦亞太錦標賽，賽程僅113公里，並分職業組與選手組。

亞太賽事報名踴躍

Challenge Taiwan表示，3月選手組開放台灣民眾報名以來，已經有500多人報名，情況相當踴躍，預估總名額有2200個。職業組的選手仍在邀請中，不過這是難得可以與亞太地區職業鐵人好手同場競技的場合，明年要參加就要遠赴澳洲。

多次從屏東到台東參加鐵人比賽的王柏欽表示，台東活水湖水質清澈、空氣好，比賽過程雖然辛苦，但在活水湖游泳非常舒服，呼吸無負擔，不但能完賽、也能玩賽。

113公里的賽事選手要游泳1.9公里，單車騎90公里後，再跑步21.1公里才能完成賽事，預估關門時間為9小時，職業選手甚至能在4小時內完賽，台東也有許多鐵人選手，也迫不及待能近距離欣賞職業選手的丰采。

(中國時報)