非營利幼兒園 桃園將增4所

2018年03月09日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市政府教育局從2015年起至2017年間，共在全市開辦6所非營利幼兒園，招收740名幼童，教育局表示，非營利幼兒園課後留園最晚可到晚上7點，方便更多雙薪家庭接送小孩，預計到2020年，全市將有40所非營利幼兒園。

桃園市教育局表示，桃園市目前共有6間非營利幼兒園，共招收740名幼童，為了增加服務人數，今年預計再開辦桃園區經國園、平鎮區新華園、楊梅區楊光園及龜山區文德園等4所，增收16班共452名幼童。

其中龜山區內的非營利幼兒園，除了在2016年設立、現已開班的文欣園外，文德園也將在今年8月招生開班，設在文華國小內的文華園，明年8月也能開始招生。

而今年8月設在龜山國中內的光峰園也將動工，預計招收136名幼童，包括1班16人的2歲專班和4班每班120人的3至5歲班，最快2020年就能開課。

桃園市長鄭文燦表示，非營利幼兒園每天早上8點至下午5點可提供教保服務，課後留園最晚可到晚間7點，寒暑假照常上課，以服務型態而言更適合現今雙薪家庭需求。

教育局指出，桃園市致力增建非營利幼兒園，預計到2020年全市能增加30所共40間非營利幼兒園，招收超過4000名幼童，公共化比率也能從現有的36.96％增加到40％以上。

教育局也強調，桃園市今年8月1日起將幼兒就學補助向下延伸至4歲，凡設籍桃園市的幼兒，就讀桃園市公立幼兒園能免學費，就讀非營利或私立幼兒園則可獲每學期補助1萬5000元，由幼兒園造冊向教育局申請，也讓桃園成為更適合家庭居住的友善城市。

(中國時報)