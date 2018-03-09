亞洲最佳餐廳樂沐 年底熄燈

2018年03月09日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

就在首屆台北米其林指南即將在3月14日公布前，由美女主廚陳嵐舒主持、曾獲亞洲最佳50餐廳的「樂沐法式餐廳」，8日在臉書公告將在今年12月底結束營業！陳嵐舒坦言，台灣餐飲這10年變化相當大，若不持續辦活動、曝光，就會被大量新增店家資訊隱沒，已悖離她只想安安靜靜做料理的初心。

2008年於台中存中街開幕的「樂沐法式餐廳」，首開精緻法式餐廳先例，而台大外文系高材生出身的主廚陳嵐舒，兼具美貌、智慧與廚藝的傳奇故事，加上屢獲國際餐飲指南評選亞洲最佳女主廚、亞洲最佳50餐廳，也讓樂沐成為國內精緻法式餐廳指標，一度成為政商名流聚餐宴客首選。

其實早在兩年前陳嵐舒結束前一段婚姻後，樂沐盛傳已轉手給澳門財團經營，陳嵐舒則身兼主廚和品牌代言人，這次宣布樂沐將結束經營，從聲明稿的字裡行間也透露不想隨市場遊戲起舞。至於實際原因，陳嵐舒9日將公開說明。

在聲明稿中，陳嵐舒坦言，這10年台灣餐飲業的變化相當大，餐廳的美味與否也從口耳相傳、報章雜誌的報導，變成社交媒體上一張張精心設計的照片。她承認自己不愛與公眾接觸，不喜曝光，不在意各項應該在意的公關手腕，但在這個世代，安靜等同消失。

陳嵐舒也說，結束樂沐是個非常困難而漫長的決定，一切只追求最高規格的樂沐，不會轉變型態，也不可能妥協。目前並沒有任何新餐廳的計畫，但對於已經開展的樂沐糕餅舖、GoutBar，快閃概念的Gubami牛肉麵，依然會正常運作。

(中國時報)