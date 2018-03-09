每天30場 溪州酬神戲演到月底

2018年03月09日 04:10 中國時報 鐘武達 、 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議員張雪如（右），這次全力支持鄭成龍（左）重出江湖在衡文宮前重現金光布袋戲。（謝瓊雲攝）

好戲連台！溪州鄉坑厝村溪林路，連日來每天都有2、30場酬神的布袋戲在上演，場面很壯觀。村長鄭萬長說，信徒超熱情，總計要演出的酬神戲多達200多場次，戲團無法1次演足，為此將要一直演出到月底才結束。

鄭萬長說，相傳在100多年前當地水患不斷，當時村民在佛碑現址發現1塊奇怪的「漂流木」，走近才知道是刻有「南無阿彌陀佛」字跡的石碑。

村民擲筊請示，在農曆正月17日將石碑立起 ，並決定在傳統農曆11月17日佛祖誕辰外，也將這天定為佛誕，隨後開始有人還願演出酬神戲。說也奇怪，立碑後水患不再，佛碑也成了信仰中心，不僅村民，連外地民眾也會來膜拜許願，香火鼎盛。

演到戲棚發芽！鄭萬長說，可能都很靈驗，才會越來越多人來還願。更有長輩回憶，早期戲棚都是用竹子搭建，有1年，酬神戲連演近1個月，結果竟演到戲棚的竹架長出新芽，真有趣。

除了坑厝村，鄰近的溪厝村今年也有信徒共襄盛舉，總計200多名信徒還願請來布袋戲，每團每天行情為3200元，下午與晚上兩場，並不是只播放音效，而是要有人在台上表演，以示對神明的尊敬。

令人懷念的經典布袋戲重現戲迷眼前！曾以「大俠百草翁」風靡一時的光興閣掌中劇團，第二代傳人鄭成龍2年前一場大病後，決定讓金光戲重出江湖，10日晚間將在衡文宮免費演出酬神，讓老布袋戲迷一飽眼福回味當年。

(中國時報)