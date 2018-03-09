電視違規廣告 東森購物台居冠

2018年03月09日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市衛生局8日公布2017年違法藥物、食品、化妝品廣告名單，共開罰1149件，罰款總金額高達3520萬元，又以電視類違規件數最多，違規前三名平台分別為東森購物287件、MOMO購物146件及森森購物127件；網路違規則緊追在後，尤其臉書平台違規廣告更是大幅竄升。

衛生局指出，違規廣告幾乎都是涉及誇大不實或宣稱療效，及廣告內容與核定表不符，其中又以以食品宣稱「除皺回春」、「生髮育毛」與「漂白除斑」為前三名最常出現的誇大用語。

其中，全年被罰最多的產品是「STYLE以色列黑礦死海手工皂組」遭罰40萬元，第二名是「黑誕彩日本育毛名醫推薦超級養髮精華」的37萬元，第三名則是「蔻緹瑞士專利瞬效雷射美白組」35萬元。

衛生局副局長許朝程說，違規平台部分仍以電視為主，其中東森購物287件、MOMO購物146件及森森購物127件位列前三名，跟2016年前三名依序東森、森森及MOMO變化不大。

許朝程也指出，網路違規廣告公司自家官網占38％外，逾6成來自Facebook或各類網路購物網，特別是Facebook去年較前年年網路違規率上升了3倍，竄升速度令人咋舌，蝦皮拍賣違規率占3％，呼籲民眾務必擦亮眼睛、小心受騙。

(中國時報)