民進黨推陳歐珀戰宜蘭 機率大

2018年03月09日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

面對年底選戰，民進黨宜蘭縣長人選至今依舊渾沌未明，代理縣長陳金德雖然動作愈來愈大，卻始終對於是否參選縣長不肯透露口風，立委陳歐珀則態度依舊堅定，強調一切依照黨的機制，絕不接受勸退，有黨內人士透露，如持續依照此一態勢，黨中央極可能就此拍板提名陳歐珀。

由於陳歐珀堅持參選到底，加上包括新系立委段宜康在內以及正國會系統、非新系人馬的反彈，內定陳金德徵召參選之路變數愈來愈大，即使黨中央還在1月底辦理提名協調會，刻意安排演出一場「回到原點」的勸退戲碼。

黨中央會後直接對外宣布員山鄉長江永和與冬山鄉長謝燦輝退出宜蘭縣長提名初選，只剩下陳歐珀1人，黨中央的這場勸退大戲，主要是因為一旦初選只剩1人時，中執會具有提名與否的決定權，只要否決就可採徵召模式。

不過，謝燦輝卻隨即否認同意退出初選，只表示自己僅是同意在「3人都有共識」的前提下，將自己的權利交給選對會處理，但事實上是這項前提並不成立，自己當然還保有參加初選的資格及參選人身分，而謝燦輝也確實繼續在宜蘭推出他的競選文宣，並未退出初選，他強調，按照黨內機制，在黨中央正式提名前，至少應該讓他與陳歐珀以民調決定勝負。

陳金德方面，除了曾公開表示「有意選宜蘭縣長但不參加初選」，不僅在過年前在縣內四處懸掛大型形象看板，近來他密集安排親自到12個鄉鎮市舉辦的縣政開講，都宛如是一場場政見發表會，反應也相當熱烈，參選意圖其實十分明顯。

支持陳金德的人私下表示，辦理黨內初選目的就是為了勝選，但陳歐珀的民調始終拉抬不起來，並始終與國民黨推出的林姿妙有相當差距，一直糾結在初選問題沒有意義，黨中央當然該徵召擁有爆發力、更具勝算的陳金德參選。

但也有人批評這根本是倒果為因、因人設事，陳歐珀民調雖暫時落後，但仍十分穩定，主要原因在於黨內尚未團結，陳歐珀已經在地方耕耘多年，也布局縣長選舉已久，如今只差最後一哩路，只要依照黨內民主程序被提名，再將黨內力量團結起來，爆發力勢必相當驚人，甚至代理縣長陳金德可以出來領導競選團隊，成為一個具有十足爆發力、打贏這場選戰的競選團隊。

(中國時報)