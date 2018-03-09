新光國小 復育消災祈福太平歌

2018年03月09日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

式微的傳統文化從校園、社區找到再出發的力量！偏鄉小校關廟新光國小近2年投入復育、傳承太平歌陣，推廣太平歌為台灣發聲讓世界看見，3月11日更將於山西宮舉辦「2018台灣太平歌陣大會親」，讓更多人認識這項文化。

延續過往傳統，新光國小校長陳建銘承接今年大會親，並與關廟區公所共同主辦《品管絃音歌太平》「2018台灣太平歌陣大會親」活動，集結高雄茄萣區「賜福宮和音社」、內門區「和樂軒太平清歌」、「鴨母寮太平清歌」、台南市北區「清音社」、麻豆區「慶安宮集英社」等8陣天子門生陣為主軸，以「陳三五娘」劇情為故事脈絡，增加節目可看性。

同時，也獲國立傳藝中心及市府主管機關民政局、文化局、教育局共同協力，邀請文史工作者、宮廟、藝文界等各界共襄盛舉，可望掀起一波太平歌陣的復育風潮。

陳建銘表示，包括新光社區、龍崎國小、金城國中、新興國小、通興國小、高雄內門國小、茄萣國小等，近來開始融入太平歌陣曲目練習，短短1年，太平歌陣復育從原有8間宮廟，已擴大為14間宮廟，並增加10餘所學校及社區，復育看得到實質成果。

他也直言，校園復育困難點在於師資不足及鐘點費，以往，靠著地方人士慷慨解囊，復育工作才開展，往後則有賴各界支持及邀約演出，才能讓校園陣頭文化，有較佳發展環境。

太平清歌屬南管音樂一支，俗稱「太平歌」，是民間音樂中，亟待整編的文化寶藏，有字無譜，輾轉數代，幾乎散失，唯一口傳心授留下來的，只剩陣頭傳承者展演，早期，太平歌在常民生活，發揮消災祈福功能，現僅流傳於中南部，2015年由台南市政府登錄為傳統藝術保存團體。

(中國時報)