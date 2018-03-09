幫幫農友！ 新店參與式預算投票送蔬菜

2018年03月09日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

蔬果產地價格低迷，新北市議員陳儀君為鼓勵民眾參加「參與式預算」問卷投票，購買數十箱蔬果，即日起至3月21日只要參加投票，可獲得免費蔬果，另外，前新北市副市長侯友宜也拍攝影片鼓勵民眾踴躍參加。

陳儀君前年開始推動參與式預算，今年再開放500萬元議員建議款給民眾申請，共收到127件提案，經4次審查會篩選出51件，即日起至3月21日開放民眾問卷投票，將票選出10案執行，入選51案概分為教育、社福、文創及經建等4大類，內容多元豐富。

陳儀君表示，市議員建議款常被人質疑為「綁樁」，透過參與式預算，讓民眾決定市府的預算該如何使用，第一屆有16個案子通過，最後完成15個案子，僅有1個案子，因為申請單位不團結，導致最後沒有執行，整體執行率相當高、成效良好。

她表示，近日因果菜市場休市，造成蔬果產地價格低迷，因此購買數十箱蔬果，民眾只要參加問卷投票，即可獲得免費蔬果，「幫助農友，又可以鼓勵民眾參與公眾事務。」

民眾可至新店區公所、大豐社福館、新北市立圖書館新店分館、青少年圖書館、陳儀君服務處索取評選單，填妥問卷後繳回。她強調，「參與式預算」在歐洲、中南美洲、大陸等地都已實施，這不光只是投票的行為，還要建立公民意識、公民社會的責任，進而關心台灣社會。

(中國時報)