青年盃射箭賽 千名神射手較勁

2018年03月09日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

全國青年盃射箭錦標賽8日下午在花蓮玉里國小永昌分校舉行開幕典禮，總計來自全國各地超過千名的好手齊聚一堂，彼此競技較勁；雖然開幕式當天氣溫驟降，天空中還飄著細雨，但選手們仍努力練習，盼在比賽能有傑出表現，為校爭光。

今年的全國青年盃射箭錦標賽同樣分為4組比賽，包括國中組（8日至11日）、大專及公開組（12日至15日）、國小組（16日至18日）、高中及複合組（19日至22日），為期15天的賽程，歡迎民眾來為這些選手們打氣加油。

玉里國中校長林國源表示，繼去年活動廣獲好評後，今年同樣積極爭取繼續在玉里辦理全國青年盃射箭錦標賽，提供給射箭選手們技術交流的機會，也期待為花蓮縣射箭基層種下更多的種子，使射箭發展蓬勃，讓花蓮縣再次成為射箭王國。

玉里鎮長龔文俊也說，去年3月在鎮上首次舉辦的全國青年盃射箭比賽，確實為在地創下相當大的產值，為期15天，舉凡食、住等需求都要仰賴玉里鎮提供，這也讓在地鄉親看到全國運動賽會帶來的龐大商機，而玉里鎮公所今年也共襄盛舉，製作美食及伴手禮地圖，藉此行銷玉里在地美食及名產，更加碼附贈價值150元的體驗券，招待來玉里參賽的每位貴賓，讓選手們感受到玉里鄉親的熱情與溫暖。

對於玉里鎮今年再度接辦全國青年盃射箭錦標賽，龔文俊特別感謝中華民國射箭協會、玉里國中等各界的牽成，透過大家的鼎力支持，讓全國青年盃射箭錦標賽在玉里舉辦，不僅讓玉里鎮街頭熱鬧滾滾，更有效刺激本地觀光產業，也提高玉里鎮在全國的能見度。

(中國時報)