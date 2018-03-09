TDK盃機器人賽 獎金大加碼

虎尾科技大學受教育部委託承辦TDK全國機器人創作大賽，其中飛行組創作設計難度高。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

第22屆TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽報名開跑，為了鼓勵更多學子參與，受教育部委託承辦的虎尾科技大學自行加碼獎金，總獎金從去年88萬元提高到100萬元，各組冠軍也由10萬元提高到15萬元以上。

教育部主辦的TDK盃機器人競賽由TDK文教基金會贊助，為國內歷史最悠久、大規模機器人競賽之一，今年因應工業4.0的智慧化大趨勢，銜接未來發展智慧型機器人需求的人才培育與技術開發，以「智慧型男PLUS-SmartBOT+」，「虎韜龍略、齊心協力、凌雲飛虎」智慧競技為主題，分自動、遙控與飛行等3組。　虎科大連續2年受託承辦，校長覺文郁指出，參賽隊伍除補助製作材料費及差旅費外，並設創意、競賽、工作團隊紀律、科技人文及TDK等獎項，今年各組首獎獎金歷屆最高，將超過15萬元以上，總獎金高達100萬元，其中部分為該校加碼，各組冠軍隊伍可赴日本觀摩機器人競賽及參訪。

TDK專案辦公室執行長鄭錦聰表示，自動組須設計並製作能於封閉環境中，透過感測器融合技術，全自動自主進行撿球與擲球、自動辨識色彩、計算運作位置及路徑規畫、視覺與動作協調的全自動智慧機器人。遙控組新增協同合作的創新挑戰，須設計出可協同合作、有效規畫工作排程、成功收集、攜帶與準確放置物品的良好人機介面的智慧型機器人。

至於飛行組則須設計出可於室內環境中及在隧道空間內自主飛行、避障穿越、定點目標投擲、甚至是自動起降等視覺與動作協調的智慧型飛行機器人。

(中國時報)

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