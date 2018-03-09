新北投車站 苦等文資身分

2018年03月09日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

有101年歷史的新北投車站歷經遷址風波，去年4月終於「回娘家」，落角七星公園內。地方居民一直盼望能給車站文資身分，北市文化局8日現勘，文資委員傾向給予歷史建築身分，3月底將送大會審議；另外，市府也規畫重現車站月台鐵軌，將當年跑過北淡線的火車頭遷回公園展示。

新北投車站1916年啟用，當年台鐵北淡線1988年改為捷運，車站被迫遷移彰化台灣民俗村，流浪他鄉25年。直到民間發起保存運動，經過10多年努力，才將老舊站體迎回台北。去年選在車站101歲生日當天，在新址啟用亮相，成為北投新地標。

北市文資會2年前曾決議，等車站蓋回就會討論文資身分，地方也盼指定後更有利保存，文資委員張崑振、劉淑音等人均認為，車站的遷移過程已形成一種歷史價值，儘管站體局部構件損壞，有參雜新料，不過材料和結構形式仍能重現當年氛圍，一致認同車站具文資價值，建議登錄歷史建築。

文化局副局長田瑋補充，上月首批委員現勘持異見，有人認為不具文資價值，也有委員建議給予史蹟或紀念建築身分，各方意見還需整合，預計3月30日送入文資會討論。

為了讓車站整體意象更完整，市府計畫重現當年的月台軌道，在不影響公園使用下，將沿著七星街打造長45公尺、寬11公尺的月台，包括棚架、造型和建築工法都會依原貌回復；另外市府也在跟中央協調，盼讓曾跑過北淡線的4台「國寶級」火車車頭，遷回車站旁展示。

田瑋表示，整體月台和車廂設計約1200萬經費，原目標在11月前完工，不過近期調查發現，每台火車頭重達30噸，加上月台軌道等設施，基地下方的七星公園地下停車場恐不堪負荷，必須先進行結構補強，才能確保安全，因此整體時程恐拉長，也需追加補強經費。

(中國時報)