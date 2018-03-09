陳玉珍參選 拚首任金門女縣長

2018年03月09日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

國民黨籍金門縣議員陳玉珍8日宣佈參選縣長，拚當首任女縣長，她率先吹起進軍縣府，與現任縣長陳福海爭天下的號角。她表示，一定會參選到底，若黨內協調機制能做到公平公正公開，就會參加黨內初選，否則絕對不會委屈配合。

針對外傳國民黨傾向徵召現任立委楊鎮浯出馬角逐，國民黨金門縣黨部主委林芳旋表示「絕無此事！」他強調，一切都會照黨的機制走，14日將邀集有意參選者協調，推出一位可能當選的人，目前並無所謂「內定」人選，希望鄉親莫聽信謠言。

已擔任3屆縣議員，目前仍單身的陳玉珍是已故縣議長陳水木之女，擁有日本九州大學國際公法碩士、北京大學法學碩士和台灣大學中文系學士的學歷，兼具深度與廣度的問政成績，普獲好評。她在直播參選宣布會中，直指陳福海縣長做得最「不好」的地方，就是破壞鄉親引以為傲的金門價值，如累積一甲子資產，也是金門「福利島」主要財源的金酒，即因他未妥善愛護，導致3年來金酒年營業額從原先的150餘億元，下滑到120餘億元，不但縣庫受到影響，連鄉親家中貯存的金酒也跟著貶值。

陳玉珍表示，執政不是發紅包和將縣庫花光，更不是無止境的摧殘金門精神和價值，而是要將錢花在能真正創造收入和照顧鄉親的地方，她希望結合鄉親的力量，一起來拯救金門和守護金門。

(中國時報)