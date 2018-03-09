《成功女性身影》記錄校園性平史

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中國時報
／台南報導

全國大專院校性平推動一大創舉！成大性別婦女研究中心副教授徐珊惠與工作團隊耗時2年建置數位檔案知識庫，3月8日婦女節發表《成功女性身影》紀錄片，透過女性思維回顧成大歷史，未來還要整理專書出版，並架設網站提供性別數據查詢、性別大事記等資訊。

計畫主持人徐珊惠強調，早年成大清一色為男性教師、學生，直到改制工學院後，1947年始自大陸聘請2位女性教師，並於同年招收建築系女學生1名，隨時代與社會變遷，女性受教育機會增加，成大1995年先後成立「婦女與兩性研究室」、「性別與婦女研究中心」，2014年選出第1位女性校長，也有多位女教授擔任一級主管，顯見成大落實性別平等的努力。

《成功女性身影》紀錄片長度約24分鐘，內容訪談成大過去86年女性參與行政、研究、教學和社會貢獻的發展情形。

影片中看到女性主管面臨工作、家庭兩頭燒，還要兼顧行政業務、升等的壓力。基礎醫學研究所的陳舜華說，「回到家又是另一個工作場所，整天都像陀螺一直轉一直轉」。

歷史系的陳玉女回憶，「壓力很大，有夜間部的課，小孩子又很小，行政業務很多」；建築系的張珩說，「第4年時我開始驚覺要升等了，可是拿什麼升呢？一天真正熟睡時間大概只有1小時。」

徐珊惠指出，透過數位化建置，保存女性影像、聲音與文件檔案，穿透時間與空間，甚至跨越國界，不僅開啟校園女性歷史版圖，並增添台灣女性歷史色彩，未來希望能擴大訪談女性職員，相信能看到更多珍貴歷史，也期待與國際接軌，交換數位檔案並延伸跨國合作。

(中國時報)

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