新北史前園區 11月試營運

2018年03月09日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市府斥資7368萬元在十三行博物館旁打造「新北市史前文化教育園區」，設置仿十三行遺址住屋、穀倉、渠道、煉鐵作坊、開放式文物典藏展示室等，重現十三行人生活面貌，預計今年11月試營運，啟用後將是北台灣最大的考古主題休閒園區。

史前文化教育園區位於八里區博物館路與商港三路口，占地約2.2公頃，緊鄰十三行博物館，8日由十三行博物館館長陳春蘭率領營造、監造廠商共同舉行動土祈福儀式。

陳春蘭說，園區歷經3年的調查研究、規劃設計，規畫設置5棟1樓建築，打造十三行人的仿貝塚遺跡、仿陶窯遺跡、煉鐵作坊、渠道、住屋及穀倉等特色，渠道淺水區可供兒童戲水，深水區則種植十三行人作物，走入園區就彷彿來到十三行人的村落。

另外，園區內設有開放式文物典藏展示室，民眾可體驗鑽木取火、製陶等史前生活方法及智慧，或到考古互動探坑、狩獵教學等體驗區，深入探索史前風貌及內涵。

文化局表示，十三行文化是台灣史前文化的重要代表，為讓民眾親身體驗史前生活，特別打造超過6600坪的「新北市史前文化教育園區」，納入考古、教育、生態、藝術與人文等元素，從建築空間、環境氛圍到各類展演、教育推廣，將完整營造出十三行人的生活樣貌。

(中國時報)