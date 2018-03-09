友善大地農耕 綠博推廣合鴨米

「合鴨」是以北京鴨、法國正番鴨台灣白菜鴨及綠頭野鴨4個鴨種，經過多年選育所培育出的品種，「合鴨米」是一種鴨、稻共棲的栽種方式，利用鴨子好動、雜食的習性，將合鴨群放入水田中讓其自行覓食、將農民倍感頭痛的福壽螺、負泥蟲等害蟲啄食一空，也就不需另外噴灑農藥。（蘭陽農業發展基金會提供）

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中國時報
／宜蘭報導

2018宜蘭綠色博覽會將在3月31日登場，除了工作人員忙著趕工布置，由台灣白菜鴨、北京鴨配種培育的「合鴨」，鴨群們也已經「上工」賣力工作，今年綠博主打「實踐˙綠行動」，「合鴨」就是主角之一，今年綠博特別邀請安排從事「合鴨米」種稻模式已有16年的農業達人林旺德示範「合鴨米」的栽種法，藉以宣導友善大地的農耕方式。

「合鴨」是以北京鴨、法國正番鴨台灣白菜鴨及綠頭野鴨4個鴨種，經過多年選育所培育出的品種，「合鴨米」是一種鴨、稻共棲的栽種方式，利用鴨子好動、雜食的習性，將合鴨群放入水田中讓其自行覓食、將農民倍感頭痛的福壽螺、負泥蟲等害蟲啄食一空，也就不需另外噴灑農藥。

而合鴨的排泄物同時也是營養的有機肥，此外，鴨子在田中活動覓食時，具有攪動土壤的效果，可增加水中的含氧量及益生菌繁衍，有助於稻苗生長，因此採用「合鴨米」栽種方式，等於一次解決慣行農法中使用化學藥劑以及化肥的兩種問題。

林旺德說，「合鴨米」的價格是一般稻米的3倍，目前全台採用「合鴨米」的農作方式都是從宜蘭所擴展出去。完成除蟲使命的合鴨，因為活動量充足，且在無毒環境中生活，長得特別健壯，肌肉脂肪低，且體內沒有化學藥物殘留，也是好吃又健康的「有機鴨」。

(中國時報)

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