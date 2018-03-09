屏東演藝廳 探尋你的最佳座位

為讓各年齡層都能參與藝文活動，屏縣府將於演藝廳戶外表演場安排系列活動，適合親子一同欣賞。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

斥資10億元、於2016年底風光啟用的屏東演藝廳，已是南部縣市重要的藝文展演場地之一，營運期間館方最常被問到的就是「聽音樂會要選那個位置好？」為此，屏東縣政府文化處特地規畫2場「聲學解說音樂會」，開放自由入座且能隨意變換座位，讓民眾親身體驗。

屏縣府文化處副處長曾龍陽指出，耗時5年打造的演藝廳堪稱屏東縣近年規模最大的公共工程，內部有造價高達3300萬元的管風琴與頂級史坦威鋼琴，主表演廳規畫1050個座位，每個位子的音樂飽足感皆經過設計、調整，其實聽起來差距不會太大。

但不諱言，中區視覺廣度一定比左右兩區好，視覺可能影響聽覺，因此各區價位略有差別，適不適合也取決個人；哪個位子好一直是工作人員最常被問到的問題，曾龍陽表示，乾脆讓聽眾有機會進場體驗，依喜好挑選最適合的地方。

依此發想，文化處於16、17日邀請實踐大學音樂系主任宋正宏與實踐大學交響樂團，規畫2場「聲學解說音樂會」，讓觀眾自由入座，並在演出時依據主持人指示「大風吹」變換座位，親自體驗不同位置的聲學美感。

但礙於主表演場有年齡限制，為讓各個年齡層都能接觸藝文活動，今年規畫的南國音樂節也以「親子無限大」為主軸，利用戶外廣場的開放場域，從3月起至11月底、每月第2個與第4個周六下午，邀請藝文團體演出，期盼啟發孩童對藝術的無限想像與發展可能。

(中國時報)

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