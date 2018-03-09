無人機意外墜毀 師生直呼命大

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中國時報
／屏東報導

海軍海上戰搜大隊8日上午於泰武鄉山區進行例行戰搜任務時，竟傳出一架銳鳶無人機因不明原因墜毀，事故地點距離武潭國小平和分校僅百公尺之遙，所幸沒有人員傷亡，軍方隨即宣布暫停該機型飛行訓練，除查明事故原因外，同時全面實施特檢。

屏東縣消防隊上午11時許獲報山區火警，立刻派遣人車前往灌救，火勢撲滅後便在現場發現疑似中科院航空研究所無人機接收器，隨後便見軍方派員前來，坦承事故機體是海軍所有。

海軍戰搜大隊長吳奇軒表示，當時人員正在進行例行性的無人載具飛行偵搜任務，卻在飛行於泰武鄉及來義鄉山間時意外失聯，不久就傳出墜機意外，目前已將機體殘骸回收、搬上軍卡載送回營，並組成專案小組，配合中科院著手調查。

回憶事故發生當下師生仍心有餘悸，由於事故地點距離學校僅100公尺，當時正在2樓備課的英語老師劉馨雅說，就突然聽到尖銳的引擎聲越靠越近、聲響也越來越大，正直覺朝著教室而來，似乎越過頭頂，隨即就聽到很大的撞擊聲。

當時學校正在進行模範生選舉活動，不少師生都目睹撞擊瞬間，有學生說，看到飛機在天上轉了幾圈才摔落，冒出巨大火光，避免火勢延燒，師生都協助拿滅火器滅火，並打電話通報消防隊，所幸無人機墜毀位置與教學區隔有操場，否則後果不堪設想。

(中國時報)

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