2018年03月09日 04:10 中國時報 邱師儀

最近綠營民代與名嘴傾全力炮打台北市長柯文哲，在政論節目上甚至對台北市政府發言人群起而攻之，該發言人被圍剿到幾乎無法招架。儘管柯P一再澄清與小英之間的溝通無礙，但其左批重量級花媽，右質疑小英的「台灣價值」，並以「台北價值」取而代之，激怒了民進黨基層，揚言如果在2018年台北市長選舉繼續「柯綠合作」，深綠甚至要把票轉投給國民黨的市長參選人。

但民進黨高層之所以對柯P不敢直接切割，公然宣戰，就是因為若搞到柯P憤而參加2020總統大選，小英總統幾乎就注定成為台灣民主化以來的首位「一任總統」。而柯P之所以繼續黏搭小英，則是因為柯P理解「不藍不綠」的中間路線仍舊具有厚實的民意基礎，如果柯P與小英之間也畫清界線，那就不符合不藍不綠的形象。換言之，小英與柯P各取所需，不敢完全撕裂的確符合雙方利益。

再論國、民兩黨的選戰策略與心理矛盾，兩黨高層大概都有一個認知：那就是不藍不綠會繼續在2018年發酵，也比較符合社會期待。同時不藍不綠所代表的是對於執政黨不滿的賭爛票，也是中產階級與更年輕的8年級生都可以接受的路線。但對於兩黨高層來說，即使這是一個對的選戰策略，小英與吳敦義想要從善如流，那麼追尋主流民意所必須付出的成本，就是遭到正綠與正藍的威脅與反撲。

有趣的是，綠營高層知道有這樣的困境，因此他們樂見的折衷方案，便是推出淺綠與溫和的市長參選人，而最近才剛從初選民調中出線的市長參選人台南黃偉哲與高雄陳其邁便是這樣的人物。黃、陳都是長期上偏藍政論節目的綠營政治人物，這兩位的出線並非與筆者論述碰巧相應，而是主流民意本來就在那裡。

反觀國民黨，以吳敦義的老謀深算，他絕對也理解國民黨要不就搭上不藍不綠的風潮，要不就準備在2018年後逐漸泡沫化。但黨內除了黃復興勢力，還有資深但身體仍健康、野心仍勃勃的老面孔想要角逐縣市長寶座。黃復興和舊國民黨人構築一條壕溝，防止吳敦義有超越藍綠的可能，同時也阻斷國民黨大勝的契機。在台北市爭取國民黨提名的市長參選人被外界譏諷為「失敗者聯盟」，國民黨台中市市長初選民調竟以0.6％的不顯著差異決定了提名老立委而非新立委來挑戰現任的林佳龍。

國民黨其實還有一個可以同時滿足正藍與不藍不綠的市長人選─高雄韓國瑜。雖然外省二代在高雄選市長勢必陷入苦戰，但韓式的敢言與妙言絕對能吸引許多隱性選民。蔣萬安也是這種正藍與不藍不綠支持者都可以支持的絕佳人選，但可惜的是吳敦義受制於反動勢力，至今無法脫困。

比起吳敦義，朱立倫精準多了。朱將政治生命的延續押在國民黨唯一一張真正跨越藍綠而且打得出來的王牌─侯友宜身上。其民調不僅大勝周錫瑋，甚至連民進黨人選都無法望其項背。這就是藍綠政治的弔詭之處，可以的話，早都做出最佳抉擇，但淪為次佳抉擇常常是因為最佳抉擇的光芒刺眼，因此整個政黨最後淪為最糟糕的下場。

（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)