誰還記得外交部部慶？

2018年03月09日 04:10 中國時報 沈呂巡

今年3月11日，應該是我們外交部157周年的部慶日。

約20年前，外交部設立了一個研究小組以定哪一天為部慶之日，我也是成員之一。小組中有一派以民國元年元旦中華民國開國時，外交部同時成立，故主張以元旦為部慶日；但多數意見（包括我）都認為應該上溯清朝，即其主管外交的總理各國事務衙門成立之時。

這個日子經查是清咸豐11年2月1日（外交部也保存了咸豐皇帝相關的上諭原件），經換算為西曆1861年3月11日，於是建議每年此日為部慶日，並奉核定。第一次的慶祝在1999年，就表明慶祝138周年部慶，記得李登輝總統等高層都親臨參加相關酒會。之後在2011年，更打出慶祝建國百年及150年部慶的口號，在台北賓館舉行盛大酒會及外交史料特展的預展，馬英九總統等蒞臨仔細觀覽，盛況更是空前。

這兩年，政權輪替，去中遠中，國慶的慶祝似均淡化，這樣淵源的外交部慶沒有紀念，似也不足為奇。但這個日子所代表的意義仍不該忘記。十多年前當時的執政黨開始搞去中國化時，美方就曾問說，那你們現在仍稱中華民國的政府上承自何人？是滿清末代皇帝，還是日本末代總督？我們當時的答覆還是前者，但是今天呢？

我們倒不一定要給別人答覆，但對我們自己、前輩及子孫總得有個交代。當初訂定這個部慶日最實際的考量之一，就是近代中國最重要的外交史料，包括結束鴉片戰爭的《南京條約》、導致燒毀圓明園的《天津條約》，割地達百萬平方公里的《北京條約》，法軍須退出台澎、解除對台禁運的《中法條約》，割讓台灣的《馬關條約》、義和團之亂的《辛丑和約》等170餘件，615幅界圖，以及廢除不平等條約的10多國平等新約等等，其所有原件，當年均遷台而由我們外交部管理珍藏。

這些不但是我們民族百多年對外血淚史的最具體佐證，也是中共極端民族主義的發源，但是大陸當局不但沒有片紙，而且文革時還破壞相關文物。我在駐外任內曾以這些史料為題，做過多次演講。每次講畢必有相當多的大陸人士前來表示「謝謝台灣」，說要是沒有你們當初遷台保存，恐怕文革中早燒掉了。今天如果我們不自認是繼承清朝、國祚持續的政府，又如何有權擁有這些史料？如果說這些史料多與今天台灣無關，是否乾脆都還給大陸？那類似性質的60幾萬件故宮國寶又如何？同時遷台的400多萬兩黃金又如何？

史料也反映一個傳承。清末民初國勢雖弱，卻也培養了一批有國際水準的優秀外交官，他們能以弱搏強，甚至於大局失利後還能創造外交佳績。如918事變後，主導我外交因應的顧維鈞、顏惠慶等人，不但促使國際聯盟派團現地調查，調查報告勸阻各國承認滿洲國，大會投票時還以41國全票通過，僅日本1票反對，1票棄權（暹邏，即泰國）。而滿洲國首任外長，卻是台灣新竹人謝介石。我們今天培訓下一代的外交官，要拿哪一個做典範？

這種優良傳承在1949年時並未留在大陸，而是由葉公超、蔣廷黻這些前輩帶來台灣，使我們又得以在大陸失敗之後，跟美、日分別簽訂攸關台灣存亡的防衛與和平條約，又在聯合國中留了20幾年，今天又以量多質精的實質關係維護國際生存，而邦交國雖少，免簽國（地）卻遠多於大陸（166比62）；與美國雖無邦交，駐美館處數目也兩倍於大陸（12比6，近還自砍1處），美國會通過友我決議案，常常是400票左右對零票；與英國無邦交，也可以簽署引渡英籍我逃犯的協議等等，凡此均頗能體現此一優良傳承，但如果兩岸關係日趨惡化，進一步的發展自然難期。

不過中共現在對台的新領導班子，如楊潔篪、戴秉國、劉結一，多是外交菁英出身，對上述攸關「民族大義」而保存完好的史料必有興趣。兩岸本應屬一樣的外交祖師爺，但是「傳承幾皆在台灣」，更值得我們珍惜與發揚，並成為兩岸關係的正面因素。（作者為前任駐美代表）

(中國時報)