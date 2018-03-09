邊罵大陸 邊靠大陸維持成長

2018年03月09日 04:10 中國時報 尹啟銘

最近國際熱門新聞之一是美國川普政府宣布將對進口鋼、鋁貨品各課徵國家安全關稅25％、10％，引起歐盟、加拿大、墨西哥等，以及世界貿易組織（WTO）、國際貨幣基金（IMF）等國際組織的不滿與警告，認為將引發全球貿易戰、傷害全球經濟。

唯獨《自由時報》將此即將開打的貿易戰歸咎於中國大陸的貿易保護壁壘，其3月5日的社論稱，「明眼人皆知此乃美中貿易戰火的點燃」；可是又稱，「中國雖為川普的首要目標，但去年卻只排名第11，故而提高關稅的作法對其衝擊不大。」前後矛盾的邏輯，如果不是思維錯亂，應是意識形態作祟。

川普早就暗示，將利用調高進口關稅在新的《北美自由貿易協定》（NAFTA）談判中對加拿大和墨西哥施加壓力；只有簽署新的公平的NAFTA後，才取消對進口鋼鐵和鋁徵收保護關稅。顯示該項關稅計畫是川普「美國第一」大政策下的配套措施，《自由時報》根本是昧於國際現勢。

馬政府執政8年，《自由時報》持續以「傾中賣台」加以抹黑。今年元月該報兩度報導去年台灣出口突破3000億美元，寫下歷史次高紀錄，統計處長以「振奮人心」形容出口表現。但是進一步看2017年出口，可以發現，台灣去年出口的成長41％來自於大陸，創下2010年來最高紀錄。可說台灣的出口、經濟成長靠大陸吃穿，該報卻半句話不敢吭？

遠在2015年7月，《天下雜誌》率先以〈IC群聚台元科技園區，為台灣經濟再創風華〉報導該園區已成為台灣最重要IC設計重鎮，是國際科技業的新舞台。《三立財經台》則於12月以〈紅色供應鏈挖人，台元科技園區前哨站〉為題，指稱大陸廠商早就無孔不入地進入台灣。

今年2月底《財訊雙週刊》以〈潛伏竹科的紅色狼群〉為封面，聳動地指稱大陸科技間諜入侵，誇大10兆元半導體產業岌岌可危，並且老調重彈地以〈神祕台元科技園區，中資潛伏大本營？〉為題，指稱台元科技園區是中資企業來台設立研發中心、挖角的最佳選擇。立即引發《自由時報》、《蘋果日報》、《三立新聞》等跟進轉載、報導。

了解產業的人都知道，關鍵在於目前蔡政府的兩岸政策是只准台灣的產業到大陸，不准大陸產業進來。以IC產業為例，上次總統大選時，馬政府開放台積電以獨資方式到大陸投資，原先誓死反對開放的民進黨與獨派媒體半句話不敢吭。對於IC設計業卻不肯讓陸資進來，才造成台元科技園區的奇特現象。

去年11月《遠見雜誌》有篇文章〈竹科新貴：不是到大陸，就是到台元？〉指稱陸資科技業已經隱身台元，高薪搶人才。該篇文章值得蔡政府深思，究竟是要讓陸資明著走進來，讓我們的產業、人才留在台灣，或是一味阻擋陸資，讓台灣人才、產業變相外移大陸，而令台灣一無所有？

（作者為中華大學講座教授）

(中國時報)