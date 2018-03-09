2018年03月09日 04:10 中國時報 劉孟俊

大陸國台辦與發改委於2月28日共同發布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》的通知。該通知所提出的對台策略相當精準，也凸顯其作為意涵已由「招安型」轉向「融合型」。其中有兩項有關台資企業的「同等待遇」，不單加速促進當地台商轉型升級，並有將台商錨定當地的企圖；更有進一步引入台灣技術研發的意涵。

首先，該通知提出台商可參與「中國製造2025」行動計畫，適用與陸企同等政策。陸方支持符合條件的台商，依法享受高新技術企業減按15％稅率徵收企業所得稅，研發費用加計扣除，設在大陸的研發中心採購大陸設備全額退還增值稅等優惠政策，用以鼓勵台企參與大陸的產業發展轉型。大陸高新技術企業早自2008年1月1日起，實施享有減至15％稅率徵收企業所得稅的稅收優惠政策。

預期此鼓勵措施將加速台商的研發技術當地化與技術外溢，有著透過政策設計，鼓勵台商與當地科技鏈結的用意。該通知除了對台商給予高新技術產業與科研補貼，也鼓勵到大陸投資設立高階製造、智慧製造、綠色製造等企業並設立區域總部和研發設計中心，享受稅收、投資等相關支持政策。此舉或有助鼓勵台企參與大陸新一波轉型升級；對面臨轉型升級壓力的台商而言，將可藉此獲得奧援。

然而，近年來對應中國大陸經營環境轉變，當地台商轉型升級似乎不順利。傳統上，製造業台商多於大陸設立生產基地，並透過對當地市場行銷和客戶服務，藉此開發潛在商機與服務既有客戶；同時，強化其研究能量，製程與產品研發分別用於改善生產技術與滿足客戶的技術需求。根據經濟部投審會報告分析，台商轉型升級多偏向於「市場行銷」的服務化模式，而弱於當地科技研發投入。台商這種轉型升級模式的選擇，可能對應於母公司集團的全球業務布局，同時也受到海外子公司本身的能量累積，但也呼應投資區域的經營環境與比較利益變遷。

預期在惠台31條實施後，並非大陸所有投資地區皆可吸引台商向研發功能轉型升級。只有部分大陸當地科研資源與政策較完備的地方，才能幫助台商在科技研發上轉型升級。事實上，有部分區域早已提出推動當地外資設立研發中心與地區總部，以提升當地先進製造業和現代服務業為發展目標。典型的案例是2003年《上海市關於鼓勵外商投資設立研究開發機構的若干意見》，當地正是外資與台資企業聚集的區域。

最後，現今台商比照陸資廠商實施所謂「國民待遇」，一方面意味著過去的「超國民待遇」優惠不再；另一方面，台商也不可能像陸資廠商「高度配合」地方政府，因此即使「國民待遇」打開了市場，但部分潛規則未必對台商真正開放。而此波大陸「國民待遇」的給予重點不只在文件上，對廠商投資行為的實質影響關鍵更在於執行層面。

（作者為中華經濟研究院大陸所所長）

(中國時報)