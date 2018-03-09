2018年03月09日 04:10 中國時報 楊雨亭

年初以來，民進黨成立的準司法機構「黨產會」對於「婦聯會」的惡言惡行，引起許多人內心的不安；台灣大學校長遴選事件遲遲不能落幕，令人懷疑政府的中立性；報復大陸對台海M503航線的啟用，拿台商春節返台班機開刀；新任監察委員陳師孟放言報復司法體系以恢復陳前總統的「冤屈」，令人恐慌政府的秋後算帳；228當天，一群台獨青年至大溪蔣公陵寢潑灑紅漆，引發深藍團體極度憤怒；日前，軍方退休人員繆德生上校反年金改革上街抗爭，攀牆傷重不治，成為反對民進黨執政政策下的首位犧牲者。台灣似乎正在重演早年的漳泉械鬥，而且看來未來逐漸升高的衝突不能避免。

這裡有兩個基本的問題：第一，民進黨政府缺乏對社會衝突的預見。事先沒有預防及降低衝突的機制，事後缺乏有效管理，這是最危險的事。由於民進黨中有不少台獨基本教義派，對於族群衝突的產生本身就是促發者，是以不容易有中立的立場。

第二，根本的問題在於民進黨未能帶領台灣社會走出歷史的陰霾，且不斷回到歷史原點，從事「傷痕再生產」，進入新製造出來的創痕想像世界之中，這其實是一種重大傷害心理症候群，造成族群人格與心靈的嚴重扭曲，並且擴大與加強對於早年「施壓」族群的仇恨。

筆者近年來受邀參加過幾次綠營朋友的集會，竟然看見他們仍舊如播放錄音帶般申訴著國民黨早年的「劣跡」，明顯他們的仇恨多源自上一代的教育與政治的洗禮。事實上，今天的國民黨久已失去黨魂，如立在田野中風吹雨打、無人問津的稻草人，沒有反抗、申辯與再起的膽識與志氣。

近日大陸宣布「惠台31條」，給予台灣同胞國民待遇，讓許多不願意跟隨少數激烈分子起舞的台灣人相當程度地可以將未來的發展放在對岸。這一方面適時地釋放了部分台灣族群的衝突高壓；另一方面，亦可能提早宣告台灣社會的退化與荒蕪，因為充滿仇恨和對立的社會不可能健康地發展，對個人、家庭、企業、政黨都是如此。

台灣站在統獨、藍綠的十字路口，長期躊躇不決，而族群之間的嫌隙不能消解，如此再蹉跎下去，日後的命運幾乎是可以斷定的了。今天的執政者民進黨需要了解，在這個島上的所有居民具有生命共同體，應該努力尋求社會的中道與和諧，深刻思考家和萬事興的道理，進而採取行動，制定政策，預防衝突，管理衝突。尤其避免為淵驅魚，引發社會進一步的危機。對於國民黨及其支持者來說，需思考如何從歷史的斷層中走出來，而非持續地被動反應，從而要在已經來臨的新時代中找到出路。

（作者為自由作家）

(中國時報)