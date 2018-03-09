就讓蔣介石入土為安吧

2018年03月09日 04:10 中國時報 主筆室

228紀念日，前總統蔣介石靈柩遭獨派青年潑灑紅漆，引發「潑漆循環」，統派人士也向獨派象徵意義場所、日本台灣交流協會等地潑漆報復，令人感嘆，台灣何時淪落到「漆漆慘慘漆漆」的處境。

姑且不論歷史正義由誰說了算，從事實面而言，「第一桶漆」是獨派團體先向部分國民的「精神指標」蔣介石靈柩潑出，後續漫開的潑漆大戰是以彼之道相還。就此而言，潑出第一桶漆的團體要負始作俑之責，尤其侵犯往生者靈柩，極不厚道，觸犯台灣長久以來「人死為大」的基本禮俗。

放任「第一桶漆」潑出的國防部與後備指揮部難辭其咎，228向來是獨派人士攻擊蔣介石意象處所的高峰期，慈湖陵寢是蔣介石意象指標中的指標，等於常識的事，國防部卻不能預判於先周全警戒，事發時讓潑漆者如入無人之境，等於束手旁觀，當然招引統派人士質疑蔡政府蓄意縱容。後備指揮部無能、國防部輕忽，陷蔡英文總統於不義，必須追究失職之責，以昭公信、以正視聽。

實質上的第一桶漆，確實是獨派人士所潑，但歷史上、精神上與意識形態上的第一桶漆，卻早已漫天飛濺，源頭難分，糾結成不同意識形態的兩邊，拿著各自的神主牌相互擊打，不僅入土者難安，活著的人也難安，整個台灣被拖進意識形態的焦土。再不思考如何走出這樣的焦土戰，就只能永遠地沉淪在悲情地獄中，受仇恨之火永恆燒灼。

該怎麼做呢？第一件事，應該讓蔣介石入土為安。不管是移靈到空軍公墓，或遷葬奉化溪口老家落葉歸根，慈湖陵寢這個過渡性停柩的安排，必須早日得到終局的解決，不要再讓慈湖陵寢年年成為被侵擾的標靶，這是蔣家後代對先祖的道德責任。

第二件事，是讓蔣介石自己說話，為他自己的歷史功過自辯。首要的事，是讓「蔣介石日記」出版，在這一點上，蔣家後代的表現實在令人搖頭。前行政院長郝柏村曾以4年時間，詳讀從1945年抗日勝利到1949年大陸淪陷的「蔣介石日記」，將重要內容逐日摘錄並加註解，名曰《蔣公日記．郝柏村摘註》，1年1冊，共5冊，已印刷完成。卻因蔣家人的自家心結，部分蔣家後人揚言提告，令此書無法出版。蔣介石58年的日記保存在美國史坦福大學，只能供個人閱讀，徹底還原蔣介石生命歷程的日記，出版遙遙無期。

部分蔣家後人師心自用，僅因私人情緒卻讓先祖羞辱難以昭雪，歷史真相難以公布於大眾，於蔣介石是為不孝，於國家歷史可謂不忠。中國現代史至今仍迷霧重重，早日出版「蔣介石日記」，將有助於歷史公案的釐清。蔣家後人以私害公，政府應立法賦予國家對已故元首日記、檔案的「代位出版權」，有權強制出版、公布。

更重要的是社會看待歷史的心態，台灣人民不要被政治人物拖進無意義的情緒黑洞裡，要知道，今天許多人所爭執者，都是幾十年前的陳年往事。不是說不需要去理解歷史、還原歷史，而是不該用自己偏狹的情緒，甚至是政治利益去操弄悲情。

不妨從兩種極致的假定來看，就算硬要說蔣介石是「殺人魔王」，但現在經過民主洗禮的國民黨也早非當年的國民黨，民進黨在228時根本還不存在，誰有資格拿228當自己的悲情資產，去清算「今天」的對手政黨？

同樣地，若真把蔣介石視為「民族英雄」、「世界偉人」，那麼也要想想，對於把後半生傾注於經營台灣的蔣介石來說，今日此時，會讓他感到傷心難過的，究竟是他的靈柩被潑漆？還是今天國民黨人加入台灣的自我撕裂？曾有學者探究蔣介石晚年相關文件，尤其在台灣退出聯合國前後與美國交涉，於台灣布局對策的歷程，而將蔣介石定位為「意外的國父」，國民黨人不能忽略這段史實。

蔣介石對台灣有功有過，如同李登輝、陳水扁、馬英九乃至於今天的蔡英文，都必然有其功、有其過。至於功過何者為大，應交給歷史說話，不是讓今天活著的人拿著死去的人的功過，當作政治鬥爭的籌碼。

(中國時報)