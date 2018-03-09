2018年03月09日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨南二都的提名已經底定，高雄市由陳其邁出線，台南市由黃偉哲擔綱，對於民進黨而言，南二都幾乎是黨提名之後就篤定當選，因為國民黨在這兩都太弱，幾次選舉連連敗陣，尤其台南市，國民黨很難有機會，的確是民進黨提名西瓜也能當選。

這兩都「頭過身就過」的局面，也引發民進黨初選的白熱化，都出現了多人拚殺的場面。黃偉哲壓倒性勝出後說，「嚇出一身冷汗」；陳其邁也說，會立即向陳菊請益。顯見，黨內的拚鬥已經有些許裂痕，是否會引起選舉的負面效應，有賴提名人以最大誠意溝通化解。不過至少民進黨南都的局面大勢底定。

國民黨呢？雖然至今還看不到強棒，但吳敦義可不認同「頭過身就過」，他認為正是因為民進黨初選搞得派系分裂，國民黨只要提出強而有力的選手，在這兩都仍有機會翻轉。以現在看來，台南市的黃秀霜和高思博恐怕很難和黃偉哲一拚，高雄市推出韓國瑜也難和陳其邁一戰。

關鍵在於這兩都已經讓民進黨扎了根，台南市不用說，從阿扁以來都是綠營執政；高雄市在謝長廷之後，陳菊接棒，兩都施政受到市民的肯定，而民進黨又占了執政的優勢。前台南市長賴清德已經是行政院長，高雄市長陳菊有機會出任總統府祕書長，愈接近投票期間，夾著中央的執政威力，國民黨恐怕使盡吃奶的力量，也很難翻轉。

但世事難料，誰知道這期間是否會有變數。民進黨中央的執政績效，民眾並不埋單，陳抗事件幾乎沒有中斷過，尤其是軍公教動員的能量仍在持續。而蔡政府的兩岸政策引來最大的疑慮，選票是否會反映還很難說。天下沒有不變的法則，「頭過身就過」的說法參考就好。

(中國時報)