陸對台政策的三大突破

2018年03月09日 04:10 中國時報 王銘義

為履行中共十九大對台灣民眾的「兩遇承諾」：分享發展機遇、提供同等待遇，國台辦與國家發改委日前公布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》。全方位的惠台措施全面登場，反映新時代中共對台政策的新思維。

「惠台31條」涵蓋領域之廣、開放程度之深與政策含金量之精，都是前所未有的。有大陸學者透露，這項舉措是系統性建立「涉台公共政策體系」，包括台胞證號改為18位數，與大陸居民身分證一致化的政策也將陸續推出。

在官方管道中斷，協商機制停擺之際，國台辦牽頭31個中央部委機構，繞過台灣當局，即單向公布新措施，吸引台灣民眾全面參與大陸經濟社會發展進程，大陸學者就形容說：「這在全球分裂國家的歷史上是絕無僅有的。」

「惠台31條」適時出台，應是對台部門在中共十九大之後，踐行「兩岸一家親」理念，深化兩岸融合發展基礎工程的啟動，同時，各項惠台新措施得以創新推出，外界應可看到中共對台決策思維與政策作法的三個突破：

一、政策壁壘的突破：在開放台企得以參與「中國製造2025」、政府採購、以特許經營方式參與能源等基礎設施建設、參與國企混合所有制改革之後，過去對台企投資與經營領域的政策壁壘，都將得以順利突破，這是當初兩岸服務貿易協議都難以取得的成果，極為難得。

二、思維觀念的突破：台資究竟算是外資或內資，能否參與特定投資或經營特定業務，在大陸不同部委的業務分管部門看法兩極，爭議多時。這次終能秉持兩岸互利共贏、「兩岸一家親」思維，逐步開放給予台商國民待遇，這絕對有助於兩岸經貿交流的整合與升級。

三、執行操作的突破：在兩岸政治僵局無法突破之際，中共新時代對台工作的執行，完全排除台灣執政當局的角色，對兩岸關係的未來發展，寄希望於台商、台企、台胞、台生，而不寄希望於蔡英文政府。不過，蔡政府對台企或台生仍可能採取「有效管理」的管控作法。

由於兩岸官方溝通管道無法恢復運作，蔡政府對兩岸相關事務的操控和管轄已越來越邊緣化，從台籍電話詐騙嫌犯的遣返受審、M503航線啟用的商談，以至今後台胞證號即將被改為與大陸居民身分證同為18位數的規畫等，台灣能制約的力道與商談的空間越來越限縮。

從大陸各項惠台措施對台資企業經營投資的開放舉措，儘管初期規模仍有限制，但對台開放政策所產生的磁吸效應，隨著受益對象的增加，政策獲得感的普及，勢將持續擴散。蔡政府如果採取反制措施，恐怕對民調更加不利。

根據輿情反應，大陸網路上的眾多鍵盤俠，這次對北京出台的「惠台31條」並未出現激烈的反對聲浪，這應是隨著大陸綜合國力增強，人民自信心普遍提升的現象，即使批判蔡政府的聲浪不減，但對台商、台生分享發展機遇，提供同等待遇，總體反應仍是支持與肯定的。

兩岸較量，主權要堅持，和平要爭取，機遇更要把握。兩岸當局的施政目標，說得直白一些，無非就是為了爭選票、爭民心，或為滿足人民對美好生活的嚮往。面對北京推出的各項創新對台政策措施，自許為最會溝通的蔡英文政府，理應審時度勢，掌握機遇，才是上策。

(中國時報)